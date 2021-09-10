Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Bilecik'te açılış ve ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Bilecik'te bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katıldı.

İl Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Ali Erhun ve müftülük personeli ile görüşen İşliyen, daha sonra gazetecilere, Bilecik merkezinde 4-6 yaş Kur'an kursu ile şehir tarihinde ilk defa yatılı hafızlık kız Kur'an kursu inşaatlarının tamamlandığını söyledi.

Müftü Erhun ve emeği geçen Bilecik halkına teşekkür eden İşliyen, şöyle konuştu:

"İlçe müftülerimizle bir araya geleceğiz. Hizmetlerimizi yerinde görmüş ve dinlemiş olacağız. Arkadaşlarımızla paylaşmamız gereken hususlar olacak. Allah nasip ederse bugün hem ziyaretlerimizi hem de açılışlarımızı Bilecik merkezde tamamladıktan sonra yarın da Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan, ibadete açılma aşamasına gelen 3 camimiz var. Hem Bilecik merkezde hem de Bozüyük'te Kur'an kursu ve camilerimizin Bilecik halkına hayırlı olmasını, içinde vatana, milletine, devletine faydalı bireyler yetişmesini ahlakı güzel, ameli salih, yararlı insanlar yetişmeye zemin olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Camilerin maddi imarını yaptığımız gibi manevi imarını yapabilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin."

Ziyaretin ardından Cuma namazı için Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kayı Boyu Camisi'ne gelen İşliyen, Cuma vaazı verdi.

İşleyen, namazdan sonra aynı camide yapımı tamamlanan Kayı Boyu 4-6 yaş Kur'an Kursu açılışına katıldı.

Törende konuşan İşliyen, günahın her tarafı sardığı bir dönemde, Allah'ı bulamayan, Peygamberi tanıyamayan, kitaptan haberi olmayan çocuklar için endişe edilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var"

Açılışı yapılacak kursun bu endişelerin giderilmesi için inşa edildiğini ifade eden İşliyen, "Bu kurs bu duaların fiile dönmüş hallerinden bir tanesidir. Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden, 4 yaştan ölünceye kadar her kademede, her yaşta çocuğun Kur'an öğrenebildiği, dinini öğrenebildiği, maneviyatla tanışabildiği günlere gelmemizi sağlayan Rabbimize hamdolsun." dedi.

Konuşmaların ardından Kayı Boyu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ehliman Bozkurt'a, İşliyen tarafından Kur'an kursuna katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Açılış, dua edilmesinin ardından Kur'an kursunun gezilmesiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Erhun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Bilecik Valiliğine geçen İşliyen, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nu ziyaret etti.