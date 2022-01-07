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Diyanet İşleri Başkan Erbaş'tan Sarıkamış şehitleri için dua

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkan Erbaş'tan Sarıkamış şehitleri için duaKARS Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kars'ta kıldırdığı Cuma namazı öncesi hutbede Sarıkamış şehitleri için dua etti.

KARS (İHA) - Diyanet İşleri Başkan Erbaş'tan Sarıkamış şehitleri için dua

KARS Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kars'ta kıldırdığı Cuma namazı öncesi hutbede Sarıkamış şehitleri için dua etti.

"İl Buluşmaları" kapsamında Kars'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fethiye Camiinde Cuma hutbesinde Sarıkamış şehitlerine dua etti, vatandaşları şehitleri anma etkinliğine davet etti.

Erbaş, Sarıkamış şehitlerini dualarla andıklarını ifade ederek "İşte bu müjdeye nail olmak için binlerce şehidimiz olduğu bu topraklarda bu yıl onların şahadetinin 107 yılında onlar için okumuş olduğumuz hatmi şerifleri ve dualarını hep birlikte yağmış olacağız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Erbaş, Cuma namazı sonrasında Fethiye Cami Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. DR. Yunus Kılıç ve davetliler katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş'tan Sarıkamış şehitleri için dua

Diyanet İşleri Başkan Erbaş'tan Sarıkamış şehitleri için dua

Diyanet İşleri Başkan Erbaş'tan Sarıkamış şehitleri için dua

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