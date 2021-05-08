DİTİB, Köln Merkez Camii'nde koronavirüs aşı kampanyası başlattı

? Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen koronavirüs aşı kampanyası bugün başladı.

? Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen koronavirüs aşı kampanyası bugün başladı. Sabah saatlerinden itibaren Köln Merkez Cami'ye gelen Türk ve Alman vatandaşları uzun kuyruklar oluşturdu. Alman vatandaşlarının fazlalığı dikkat çekti.

Köln Merkez Cami'nde bugün koronavirüs aşılama kampanyası başladı. Aşı olmak isteyenlere, aşıyı ulaştırmayı hedefleyen kampanya, DİTİB'in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Yetkililer, iki gün sürecek kampanyada herhangi bir ön kayıt veya formalite olmadan gelenlere AstraZeneca koronavirüs aşısı uygulanacağını ifade etti.

'YAŞADIĞIMIZ TOPLUMUN SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNMAK SORUMLULUĞUMUZ ARASINDA'

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Merkez Camii'nde aşıların yapılabilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "Dini cemaat olarak, birlikte yaşadığımız bu toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak bizim sorumluluklarımız arasındadır. DİTİB olarak, hem kendi hem de toplumun diğer bütün fertlerinin koronavirüse karşı korunması için aşıların yapılmasını önemle tavsiye ediyoruz? dedi.

DAHA ÇOK ALMAN VATANDAŞLARI BAŞVURDU

Kampanya'da görev alan Emre Özcan 'Biz gençler olarak burada koordinasyonunu sağlıyoruz. Maskeleri takıyorlar mı veya yeterli mesafe bırakılıyor mu gibi. Sıraya bakarsak yaklaşık bin kişi bulunuyor burada. Sıraya baktığımda bekleyenler genelde Alman ağırlıklı' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı