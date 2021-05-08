DİTİB'den Fransa'nın Limoges kentindeki kayıtsız göçmenlere Kadir Gecesi'nde ramazan yardımı
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DİTİB'den Fransa'nın Limoges kentindeki kayıtsız göçmenlere Kadir Gecesi'nde ramazan yardımı

DİTİB'den Fransa'nın Limoges kentindeki kayıtsız göçmenlere Kadir Gecesi'nde ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Limoges Yunus Emre Camisi Derneği, Kadir Gecesi'nde aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu farklı milletlerden kayıtsız göçmenlere ramazan yardımı yaptı.

Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Limoges Yunus Emre Camisi Derneği, Kadir Gecesi'nde aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu farklı milletlerden kayıtsız göçmenlere ramazan yardımı yaptı.

DİTİB Yunus Emre Camisi Derneği Başkanı Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin yardımlarıyla içinde peynir, yağ, et, ekmek gibi gıda ile temizlik malzemelerinin yer aldığı 150 kişilik yardım kolisi hazırladıklarını belirtti.

Kolileri Kadir Gecesi'nde ihtiyaç sahibi kayıtsız göçmenlere ulaştırdıklarını ifade eden Çoban, gelecek yıl sağlık içerisinde ramazan geçirilmesi dileğini paylaştı.

Öte yandan, Fransa'da Müslümanlara ait çok sayıda Müslüman dernek ve yardımsever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaş ve öğrencilere yardım için seferber oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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