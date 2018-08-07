44 Dakikada 301 Çöp Şiş Yiyen Dişsiz Pehlivan, Görenleri Şaşkına Çevirdi

Antalya'da eski pehlivan Osman Aksöl (44), et restoranınca düzenlenen yarışmada, ağzında tek diş olmamasına rağmen 44 dakikada 301 şiş yedi. Dişleri olmadığı için 301 çöp şiş yiyebileceğine ihtimal vermeyen restoran sahibini yanıltan Aksöl, 5 bin 500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti.

RESTORAN SAHİBİ İŞLETMEYE İLGİYİ ARTIRMAK İÇİN YARIŞMA DÜZENLEDİ

Antalya'da et restoranı sahibi İlyas Demir (28), işletmeye ilgiyi artırmak için kısa süre önce yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir, beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı.

40 KİLO OLAN ÜNİVERSİTELİ KIZ 23 DAKİKADA 255 ÇÖP ŞİŞ YEMİŞTİ

Geçen günlerde restorana gelen üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz (21), 40 kilo olmasına rağmen 23 dakikada 255 çöp şiş, 1 tabak salata ve 1 lavaş yiyip, 3 bardak ayran ve 2 bardak su içmişti. Yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaşan Yılmaz, 5 bin 500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazanmıştı.

DİŞİ OLMAYAN ESKİ PEHLİVAN YARIŞMAYA KATILDI

Ceren Demir'in ardından erkek müşterilerinden gelen talep üzerine İlyas Demir, aynı hediyeleri bu kez 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için vereceğini duyurdu. Antalya'da oturan, eski pehlivan Osman Aksöl, 301 çöp şiş yemek için restorana geldi. Kendisine güvendiğini belirten Aksöl'ün ağzında tek diş dahi olmadığını gören restoran sahibi Demir, 301 çöp şişi yiyebileceğine ihtimal vermedi.

CEP TELEFONU, ÇEYREK ALTIN VE 4 AY ÜCRETSİZ YEMEK KAZANDI

Çöp şişleri avuç avuç eline alan Aksöl, 44 dakikada 301 şişi yedi. Aksöl, 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti.

"DİŞLERİM OLSA TAMAMINI DA YERİM"

Kendisini denemek ve telefonu almak için geldiğini dile getiren Osman Aksöl, 20'li yaşlarında uzun yıllar yağlı güreş yaptığını söyledi. Yemeklerle arasının iyi olduğunu belirten Aksöl, "Yememde, içmemde sıkıntı olmaz. Rekor denerken sadece 1 soda içtim, o beni biraz zorladı. Etler de güzeldi. Gençken de böyle yerdim. Eskiden bir oturuşta yarım kuzu yerdim. Dişlerim olsa tamamını da yerim" dedi.

"REKORUMU KIRAN OLURSA YENİDEN GELECEĞİM"

Ceren Yılmaz da Osman Aksöl'ü elini sıkarak, tebrik etti. Kadınlarda rekorun kırılacağından endişe duyduğunu belirten Yılmaz, "Birisi rekorumu alırsa yeniden rekor kırmak için geleceğim. İlerleyen günlerde araba için yarışacağım. Osman ağabeyimizin dişi olmamasına rağmen yemiş hepsini" diye konuştu.

"DİŞLERİ OLMAMASINA RAĞMEN YEDİ, HELAL OLSUN"

Osman Aksöl'ün dişsiz olmasına rağmen o kadar eti nasıl yediğini anlamadığını aktaran İlyas Demir ise Ceren Yılmaz'da kiloya, Osman Aksöl'de ise dişlere bakarak, yanıldığını söyledi. Osman Aksöl'ün bir ara zorlandığını dile getiren İlyas Demir, "Araba yarışına bekliyorum iki rekortmenimi. Dişleri olmamasına rağmen yedi, helal olsun" dedi.