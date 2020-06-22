Disneyland Paris 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacak
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Disneyland Paris 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacak

Fransa'da ünlü eğlence merkezi Disneyland Paris'in 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacağı duyuruldu.

Disneyland Paris 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacak
22.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:12

Fransa'da ünlü eğlence merkezi Disneyland Paris'in 15 Temmuz'da 'kademeli olarak' yeniden açılacağı duyuruldu.

Dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren Eğlence parkı Disneyland'ın Paris'teki merkezi korona salgını nedeniyle 3 ay sonra yeniden hizmete gireceği ifade edildi. Kapatılan dev tema parkının  kademeli olarak 15 Temmuz'da yeniden hizmete gireceği ifade edildi. Disney'in 'The Newport Bal Club' otelinin de aynı gün açılacağı belirtiliyor. Dev tema parkı her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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