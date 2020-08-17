Disleksi vatandaşın inanılmaz başarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Disleksi vatandaşın inanılmaz başarısı

Disleksi vatandaşın inanılmaz başarısı -Yazılıdan sonra öğretmenleri kafasında cetvel kırardı Özel bir kurumda halkla ilişkiler müdürü olarak çalışan disleksili Şaban Öztürk, çocukken yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı kameralarına anlattı.

17.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:41

Disleksi vatandaşın inanılmaz başarısı

-Yazılıdan sonra öğretmenleri kafasında cetvel kırardı

UŞAK - Özel bir kurumda halkla ilişkiler müdürü olarak çalışan disleksili Şaban Öztürk, çocukken yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı kameralarına anlattı. Öztürk, "Benim gibi ve buraya gelemeyecek bir çok çocuk var. Onlar için de şu anda mücadelemi veriyorum" dedi.

Uşak'ta özel bir öğrenim okulunda halkla ilişkiler müdürlüğü yapan Şaban Öztürk (40), disleksi yüzünden başına gelen olayları İhlas Haber Ajansı ekiplerine anlattı. Disleksinin bir hastalık değil de farklılık olduğunu belirten Şaban Öztürk, "Ben konuşmaya 5 yaşında başlamışım. Okuma - yazmaya da ikinci sınıfın sonlarında geçtim. Yalnız 3 ve 4.sınıfa geldiğimde, okumada sınıf birincisiyken her yazılıdan sonra hocam kafamda cetvel kırardı. Bunun nedeni de beynimin birçok harfi karıştırıyor olması. Bu disleksinin insanlarda getirdiği farklılık ama bu bir zeka sorunu olmadığı için okumamda bir sıkıntım yoktu, yazamadığım için de sürekli hocam tarafından ciddi anlamda okuldan soğutulduğumu söyleyebilirim" dedi.

Şaban Öztürk, " Geri zekalı muamelesi gördüm"

Okulda öğretmenlerinin baskısıyla okuldan soğutulmanın ilk okulda kalmadığını ve orta okulda da tepkilerin aynı şekilde devam ettiğini belirten Şaban Öztürk, "Maalesef yedi zayıfla ortaokulu bitirdim ve 13 yaşıma kadar ciddi anlamda geri zekalı muamelesi gördüm ve ciddi anlamda travmalar yaşatıldı. Bu sürecin sonunda kimse size müsaade etmiyor. Yani eğitimde Türkçe ve Matematiğiniz zayıfsa sistem size geri zekalı olduğunuzu söylüyor. Sonrasında da ben okul hayatımı sonlandırmak zorunda kaldım, sistem beni dışarıya itti. Fabrika işçiliğim başladı. Fabrika işçiliği yaklaşık 6 yıl kadar sürdü ama fabrikada çalışırken de hep "Ben okumalıydım" dedim. Bir şekilde liseyi açık öğretimden normal şekilde bitirdim. Fabrikadan sonra askere gitmek zorunda kaldım, askerlikten sonra yine bazı kurumlarda çalışmak mecburiyetim vardı çünkü bir üniversite bitirememiştim" ifadelerini kullandı.

27 yaşında disleksi olduğunu öğrendi 30 yaşında üniversiteye başladı

27 yaşında çalıştığı özel bir kurumda tesadüfen bir kitapta disleksi olduğunu öğrenen Şaban Öztürk, "Anladım ki ben aslında geri zekalı değilmişim. 27 yaşımda disleksi olduğumu öğrenmem de beni hayatta ciddi anlamda geciktirdi. Sonrasında da bir süreç başladı. 30 yaşımda üniversiteye başladım. Üniversiteye başladıktan sonra bir başka kurumda halkla ilişkiler müdürlüğüne kadar ulaştım. Yaklaşık 10 yıldır da halkla ilişkiler müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır da disleksiyi herkese anlatmaya çalışıyorum. Çünkü disleksi bir zeka sorunu değildir, disleksi olan insanlar geri zekalı değildir hatta bir çoğu üstün zekalıdır ama disleksiyi erken yaşlarda yakalanamadığı zaman çocuklar maalesef çok kötü duruma itilebiliyorlar, çocuklara ciddi travmalar yaşatabiliyor ki bunlardan bir örnek de benim. Orta sona kadar ciddi anlamda travmalar yaşadım. Kendinizi, zeka kapasitenizi biliyorsunuz ama dersleriniz zayıf olduğu için bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Anlatamadığınız için de artık bir süre sonra cidden "Gerçekten ben geri zekalı mıyım" diyorsunuz. İnsan bu kisveye giriyor. Ben tesadüflerle de olsa bir şekilde disleksinin ne olduğunu öğrendim, sonrasında kendimi geliştirmeyi başardım ve şuanda özel sektörde olsa çalışıyorum ama benim gibi ve buraya gelemeyecek bir çok çocuk var. Onlar için de şuanda mücadelemi veriyorum" dedi.

Disleksi vatandaşın inanılmaz başarısı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Ekonomi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hümeyra Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Çocuk Bakan Adana
Şu an buradasınız: Disleksi vatandaşın inanılmaz başarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 12:41:06. #1.14#
title