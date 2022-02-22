Diskotekteki köpek balığı, yeni yaşam alanına nakledildi

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki gece kulübünde, akvaryum içinde 10 yıldır tutulan köpek balığı 'Summer', yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar sonrası il merkezindeki yeni yaşam alanı akvaryuma nakledildi.

Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da gece kulübündeki 10 metrekarelik akvaryum içinde beslenen 60-70 santim boyunda, 6-7 kilo ağırlığındaki köpek balığı, 10 yıl önce satın alındı. 'Summer' adı verilen siyah uçlu köpek balığı, eğlenmek için gelenlerin ilgisiyle karşılaştı. Eğlenmeye gelenler, köpek balığı ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2 saatlik yolculuğun ardından 'Summer', Antalya merkezdeki yeni yuvasına getirildi. Burada görevlilerce alınan 'Summer', birkaç günlüğüne misafir edileceği ve gözleneceği tanka yerleştirildi. 'Summer', 21 gün sonra 37 metrekarelik, içinde 37 ton su bulunan, aynı türde 5 çeşit köpek balığının bulunduğu akvaryumda yaşayacak. Köpek balığı 'Summer'ın tüm ömrünü akvaryumda geçirdiği ve insan tarafından beslenmeye alıştığı için doğal yaşam ortamına dönmesinin mümkün olmadığı, bundan sonraki yaşamını akvaryumda sürdüreceği kaydedildi.