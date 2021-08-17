DİSKİ, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi
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DİSKİ, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi

DİSKİ, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirdiği 6 personel ile 2 araç Sinop'un Ayancık ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Ekiplerin uğurlanmasında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Diyarbakır'dan her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını ifade etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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