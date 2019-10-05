05.10.2019 16:38

Dışkı nakli ile depresyondan kurtuluyorlar

Mutluluk sağlayan serotoninin yüzde 88'i bağırsaklardan salgılanıyor

Geleceğin tedavisi dışkı nakli

SBÜ'de Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu

ANKARA - Bağırsak florası, insan sağlığında büyük bir yer kaplıyor ve flora bozulduğu zaman hastalıklar da başlıyor. Gaita Nakli (Dışkı Nakli) ile floradaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan ishal, kanlı kolit, obezite ve diyabet gibi hastalıklar tedavi edilebiliyor.

Bağırsaktaki bozukluklar, nörolojik hastalıklara da sebep oluyor. İnsanda mutluluğu sağlayan serotonin hormonunun yüzde 88'i bağırsaklardan salgılanıyor. Mutsuz insanlar, gaita nakli ile depresyondan kurtuluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından "Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu" düzenlendi. Mikrobiyotanın tüm yönleriyle ele alındığı sempozyumda, gaita naklinin hastalıkların tedavisindeki yeri ve başarısı anlatıldı.

SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uygun, burada gerçekleştirdiği açıklamada, ikincisini gerçekleştirdikleri bu sempozyumun Türkiye'de dışkı nakliyle ilgili yapılan ilk sempozyum olduğunu söyledi. Öte yandan Uygun, dünyada Çin'den sonra en fazla gaita nakli yapan merkezin de kendileri olduğunu belirtti.

Diyabete dışkı nakli tedavisi

Sağlıksız beslenme, uygun olmayan antibiyotik kullanımı, stres, hareketsiz yaşam gibi faktörler sonucu bağırsak florasındaki dengenin bozulduğunu belirten Uygun, "Çünkü bu denge 100 trilyonla 160 trilyon arasındaki canlı bir dünyanın bir denge içinde kalması gerekiyor. Bu yanlış beslenmeyle bozulduğu zaman birçok alt yapısı olan hastalık ortaya çıkıyor. En önemlisi durdurulamayan ishaller, kabızlık, kanlı kolit,, şişmanlık ve en önemlisi diyabet. Bugün artık diyabetin, floranın dengesinin bozulmasıyla ortaya çıktığı netleşti. Gaita nakli sonucunda tip 2 diyabette çok iyi sonuç alıyoruz. Kanlı kolitte ve obezite dediğimiz çağın hastalığı olan şişmanlıkta çok iyi sonuç alıyoruz" diye konuştu.

Gaita nakli depresyona da çözüm

Depresyon, alzheimer ve demans gibi rahatsızlıkların tedavisinin de dışkı nakliyle yapılabileceğini aktaran Uygun, "Seratoninin yüzde 88'i bağırsaktan salgılanıyor. Mutsuz insanların yüzde 88'i gaita nakli yapıyorsunuz, dışkısını değiştiriyorsunuz ve mutlu bir insan haline geliyor, depresyonu düzeliyor. Demans, aynı şekilde hiçbir şey tanımayan hastaya, iki defa nakil yapıyorsunuz ve eski yaşamına geri dönüyor. Hasta, altını söylemeye başlıyor, gaita problemi ve idrar problemi ortadan kalkıyor" şeklinde konuştu.

"Geleceğin asıl tedavisi dışkı nakli"

Bağırsak florasındaki dengesizliklerin nörolojik problemler de çıkarabileceğinin de altını çizen Uygun, "Geleceğin asıl tedavisi dışkı nakliyle gerçekleşecek. Kapsül şeklinde ya da kolonoskopi ya da üstten ama sağlıklı florayı sağlamak için nakil yapmamız gerekecek. Şu an itibariyle 5 yıllık tecrübemizle, kanlı kolitte hastalık yüzde 38,7 tamamen iyileşiyor ve hasta bütün ilaçları kullanmayı bırakıyor. Diyabette 25'e yakın hastamızı nakil yaptık ve 8 hastamız ilacı bıraktı. İlacı kullanmadığı için tansiyonu düzeldi ve tansiyon ilacını da bıraktı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uygun, bağırsak florasının sağlığı için, sağlıklı beslenmek, doğal beslenmek, hareket etmek ve günde 45 dakika yürümek gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA