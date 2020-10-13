Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yeniden başlamasını "provokasyon" olarak nitelendiren ABD'ye yanıt verdi. ABD'nin eleştirisinin ciddi bir tutarsızlık olduğunu belirten Aksoy, "Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmasına ABD'den gelen eleştiriye cevaben, "Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır" dedi. "CİDDİ BİR TUTARSIZLIKTIR" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" dedi. "GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN TARAF GKRY VE YUNANİSTAN'DIR" Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Türkiye olmadığını, GKRY ve Yunanistan olduğunu belirten Aksoy, "Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.