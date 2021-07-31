Dışişleri'nden Libya açıklaması: "Misurata-Sirte sahil yolunun açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"
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Dışişleri'nden Libya açıklaması: "Misurata-Sirte sahil yolunun açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri'nden Libya açıklaması: 'Misurata-Sirte sahil yolunun açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Misurata-Sirte sahil yolunun açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Misurata-Sirte sahil yolunun açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Misurata-Sirte sahil yolunun ulaşıma açılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir kapalı olan Misurata-Sirte sahil yolunun 30 Temmuz 2021 tarihinde resmen ulaşıma açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, "Başkanlık Konseyi, Başbakan Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Milli Birlik Hükümeti, BM Libya Destek Misyonu ve 5+5 Ortak Askeri Komisyonunun bu bağlamdaki çabalarının olumlu sonuçlanması memnuniyet vericidir. Libya halkının günlük hayatını kolaylaştıracak bu adımın ülkede kalıcı istikrar, barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Bu gelişmenin, ülkedeki güvenlik kurumları ve ordunun sivil meşru yönetimin çatısı altında birleştirilmesine olumlu yansımaları olmasını diliyoruz. Türkiye, ateşkesin sürdürülebilir kılınması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve önümüzdeki seçimlerin hazırlıkları bağlamında Libya halkına ve Milli Birlik Hükümetine desteğini sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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