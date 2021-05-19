Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yanıt: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki göstermesi sonrasında bir açıklama yayınladı. Metinde, "Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz. ABD Yönetimi'ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki sivilleri bombalamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermişti.

ERDOĞAN İÇİN SKANDAL İFADELER KULLANDILAR

Bu açıklamalar sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price tarafından yapılan resmi açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin kınanmaya değer nitelikte olduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi. Türkiye'ye, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'ye katılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, tüm biçimleriyle antisemitizmle mücadele etme konusunda kararlığa sahip. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden, şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları da ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz."

DIŞİŞLERİ: İTHAMLARI REDDEDİYORUZ

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı ise ABD yönetimine çok sert çıktı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan (antisemitizme dair) açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz. ABD yönetimini liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir"