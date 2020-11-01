Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır

01.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:43
Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkında, "Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkında, "Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın mesnetsiz iddialarını bir kez daha yinelediğini kaydeden Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır. Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır. Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'ÖN KOŞULSUZ DİYALOĞA BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUZ'"Türkiye, Yunanistan'la iş birliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir" diyen Aksoy, açıklamasının devamında şunlara değindi:  

"Yunanistan'dan beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye'yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır. Bu vesileyle Yunanistan'ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle ön koşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz."

Haber:  ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi
İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi
- Stoltenberg: 'Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti'
- Stoltenberg: "Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Kaan Yildirim Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Mbaye Diagne Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 21:58:26. #1.15#
title