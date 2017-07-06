Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Asılsız İddialara, İftiralara Dayanan Karar Kurumun...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu AP kararına ilişkin, "Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan sözkonusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır. Benzer şekilde, ülkemizin zor bir dönemden geçmekte olduğu hususu zayıf ifadelerle de olsa teslim edilirken, müzakere eden aday ülke olan ve önemli bir ortak olarak görülen Türkiye'den hak ettiği desteğin esirgenmesi, çelişkili yaklaşımın ve vizyon eksikliğinin bir diğer göstergesidir. Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Avrupa Parlamentosunca AB Komisyonu'nun 2016 Türkiye Raporu'na dayanarak hazırlanan ve 6 Temmuz 2017 Tarihinde AP Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye kararı" hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP), AB Komisyonu'nun 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararı, 6 Temmuz 2017 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan sözkonusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır.



ÇELİŞKİLİ YAKLAŞIMIN VE VİZYON EKSİKLİĞİNİN BİR DİĞER GÖSTERGESİ



Bu kararın, kısa bir süre içerisinde üç AB Komiseri'nin ülkemizi ziyaret ettiği ve her iki tarafın da ilişkileri geliştirmek için çaba sarfettiği bir döneme denk gelmesi ayrıca talihsiz bir gelişmedir. Türkiye-AB ilişkilerinin temeli ve ülkemizin stratejik önceliği tam üyelik olup bu hususta en önemli araç katılım müzakereleridir. AP'nin müzakerelerin ve fonların askıya alınmasına dair benimsediği dil teşvik edici ve yapıcı olmaktan uzaktır. Kararda insan hakları alanında ülkemize haksız eleştiriler yöneltilirken bu konuların istişare edilmesinin doğru yolu olan Yargı ve Temel Haklarla ilgili 23. ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. fasılların müzakereye açılması yönteminin siyasi nedenlerle engellenmiş olmasına değinilmemesi açık bir çelişkidir. Benzer şekilde, ülkemizin zor bir dönemden geçmekte olduğu hususu zayıf ifadelerle de olsa teslim edilirken, müzakere eden aday ülke olan ve önemli bir ortak olarak görülen Türkiye'den hak ettiği desteğin esirgenmesi, çelişkili yaklaşımın ve vizyon eksikliğinin bir diğer göstergesidir.



ASILSIZ İDDİALARA VE İFTİRALARA DAYANAN BU KARAR KURUMUN İTİBARINI AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR



Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır."