Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İl İl AB Buluşmaları 3: İzmir etkinliğine katıldı

İZMİR (Habermetre) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İzmir Valiliği ile işbirliği içerisinde çevrimiçi olarak 22 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen "İl İl AB Buluşmaları 3: İzmir" etkinliğinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcileri biraraya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı söz konusu etkinlikte, güncel meseleler hakkında bilgiler veren Büyükelçi Kaymakcı, AB'ye katılım sürecimizde yerel aktörlerin gösterdiği kararlılık ve çabalarının önemine vurgu yaptı.

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