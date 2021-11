Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı Açıklaması

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, " Türkiye, uluslararası hukuk temelinde tıpkı dün gibi bugün de her zaman Kuzey Kıbrıs Türk halkının bir garantörü olarak, hem masada hem sahada her zaman KKTC ve halkının koşulsuz, sarsılmaz en güçlü destekçisi olmaya devam edecek." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kıbrıs'ta 38 yıl önce şanlı bir direnişin sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin ilan edildiğini belirtti.

Tarihin her döneminde KKTC'nin pek çok sınamaya maruz kaldığını dile getiren Kıran, "Her sınamayı da başarıyla atlattı. Bu sınamaları başarıyla atlatmasına sebep olan, en güçlü haslet her şeyden önce Türkiye ve KKTC olarak kader birlikteliği yapmamız. Bu kader birliği güçlenerek yoluna devam ediyor. Aradan geçen 38 yılda KKTC adeta türlü ambargolara maruz kalmasına rağmen, uluslararası toplum tarafından her zaman çözümden yana tutumu cezalandırılmasına rağmen, bugün kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız, egemen ve güçlü bir devlet olarak yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin koşulsuz ve şartsız desteğiyle." diye konuştu.

Kıran, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gerçekleştirdiği bu kader birlikteliğinin dünyanın her platformunda güçlü bir şekilde sürdüğünü aktardı.

Yıllarca Kıbrıs meselesini çözmeye yetmeyen bilindik ezberlerin artık bozulma zamanı geldiğine inandıklarını ifade eden Kıran, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, istikbalinin ve istiklal mücadelesinin adanın vazgeçilmez bir unsuru olduğu gerçeğini kabullenmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Egemen eşitlik temelinde artık KKTC, uluslararası toplumdan kendi varlığına, egemenliğine ve bağımsızlığına saygı göstermesini bekliyor. ve bu beklentisinde son derece haklı ve meşru. Türkiye, uluslararası hukuk temelinde tıpkı dün gibi bugün de her zaman Kuzey Kıbrıs Türk halkının bir garantörü olarak hem masada hem sahada her zaman KKTC ve halkının koşulsuz, sarsılmaz en güçlü destekçisi olmaya devam edecek. KKTC'nin hiçbir hakkına halel getirilmemesi için de her zaman takipçisi olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın çözümsüzlüğü desteklemesine rağmen, Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendirilmesi açıkçası adada hem dengeleri sarsmış hem de Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çözümden yana tutumunun sorgulanmasına yol açmıştır. Uluslararası toplumun arkasına almaya çalışan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın her türlü manipülasyonuna rağmen bugün KKTC, güçlü tezleriyle, sahada ve masada Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği birlikteliğiyle bugün dünden daha güçlüdür. Yarın bugünden çok daha güçlü olacaktır. Buna inanıyoruz."

KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç da ülkesinin haksız ambargolar altında olmasına rağmen, dünyadan kopmayarak gelişmesini ve güçlenmesini sürdürdüğünü, Türkiye'nin de kendilerinin en büyük güvencesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Yücel Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Tezcan Ekizler

