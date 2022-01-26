Dış Ses kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış sesi kimdir, gerçek adı ne? Dış Ses Gürbüz (Aydoğan Temel) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının dış sesi kimdir merak edildi. Gündüz kuşağı programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de dış ses kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış sesi kimdir, gerçek adı ne? Dış Ses Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırılıyor. İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında dış sese yarışmacılar "Gürbüz" diye sesleniyor. Dış sesi Aydoğan Temel seslendirmektedir. Peki, Aydoğan Temel kimdir, kaç yaşında, nereli? Dış ses Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz kimdir, gerçek ismi nedir? Dış ses Aydoğan Temel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki dış ses usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı "Aydoğan Temel" 'dir. Programda yarışmacılar "Gürbüz" diye sesleniyor. Fakat dış sesin gerçek ismi Aydoğan Temel'dir.
AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?
Aydoğan Temel, (d. 1966 Bandırma) Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.
1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır. Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin dış sesi Aydoğan Temel'dir. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.
2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynamıştır.
Seslendirmeleri:
- Pazar Keyfi programında dış ses (voice over)
- Uçan Kuş programının hem seslendirmesini yaptı hem de sunuculuğunu
- Show Tv'nin bir zamanlar yayınladığı Plastip Şov'da 16 karakterin seslendirilmesi.
- Pokémon'da James karakteri
- Kung Fu Panda 2'da Lord Shen
- Zuhal Topal'la yemekteyiz programında dış ses
Seslendirdiği Karakterler ve Oyuncular:
- Oyun Tanıtım Videosu : Assassin's Creed 3 - Rise Trailer [TR] (Rahip)- tanıtım videosu
- Çizgi: Maske, Roboroach (Reg), Temel Reis, Hulk vb.
- Dizi : Prison Break/ Star Tv (Theodore 'T-Bag' Bagwell)
- Dizi :Yalancısın Sen/ Atv
- Ayrılan Kalpler/ TGRT (Diego),
- Gece Yürüyüşü/ Show Tv - yerli dizi (Cüneyt - Civan Canova)
- Saw 1-2-3-6 vcd-dvd (Jigsaw/Testere, Wiliam),
- Star Wars 4 - 5 - 6/ Prime Max (C-3PO ve Yoda)
- Reklam : Telsim Cep Saat (ver coşkuyu), Eti Topkek
- Sherlock Holmes (2009)/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes
- Kung Fu Panda 2/ Lord Shen
- Patlak Sokaklar-Gerzomat (Billy Billy-Tansu Tunçel)
- Oyun : League of Legends (Mordekaiser - Taric)
- Sherlock Holmes The Game of Shadows/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes
- Program: Too Cute/ Animal Planet
- Megamind/ Megazeka
- Program: Animal Planet/ My Cat From Hell/ Sharon
- Program: Animal Planet/ HinduChina/ Anlatıcı
- Home Alone 2: Lost in Newyork/ Harry Lime
- Squid Game (Seong Gi-hun)