Dış Ses kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış sesi kimdir, gerçek adı ne? Dış Ses Gürbüz (Aydoğan Temel) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında dış sese yarışmacılar "Gürbüz" diye sesleniyor. Dış sesi Aydoğan Temel seslendirmektedir. Peki, Aydoğan Temel kimdir, kaç yaşında, nereli? Dış ses Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gürbüz kimdir, gerçek ismi nedir? Dış ses Aydoğan Temel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki dış ses usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı "Aydoğan Temel" 'dir. Programda yarışmacılar "Gürbüz" diye sesleniyor. Fakat dış sesin gerçek ismi Aydoğan Temel'dir.

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, (d. 1966 Bandırma) Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.

1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır. Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin dış sesi Aydoğan Temel'dir. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.

2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynamıştır.

Seslendirmeleri:

Pazar Keyfi programında dış ses (voice over)

Uçan Kuş programının hem seslendirmesini yaptı hem de sunuculuğunu

Show Tv'nin bir zamanlar yayınladığı Plastip Şov'da 16 karakterin seslendirilmesi.

Pokémon'da James karakteri

Kung Fu Panda 2'da Lord Shen

Zuhal Topal'la yemekteyiz programında dış ses

Seslendirdiği Karakterler ve Oyuncular:

Oyun Tanıtım Videosu : Assassin's Creed 3 - Rise Trailer [TR] (Rahip)- tanıtım videosu

Çizgi: Maske, Roboroach (Reg), Temel Reis, Hulk vb.

Dizi : Prison Break/ Star Tv (Theodore 'T-Bag' Bagwell)

Dizi :Yalancısın Sen/ Atv

Ayrılan Kalpler/ TGRT (Diego),

Gece Yürüyüşü/ Show Tv - yerli dizi (Cüneyt - Civan Canova)

Saw 1-2-3-6 vcd-dvd (Jigsaw/Testere, Wiliam),

Star Wars 4 - 5 - 6/ Prime Max (C-3PO ve Yoda)

Reklam : Telsim Cep Saat (ver coşkuyu), Eti Topkek

Sherlock Holmes (2009)/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes

Kung Fu Panda 2/ Lord Shen

Patlak Sokaklar-Gerzomat (Billy Billy-Tansu Tunçel)

Oyun : League of Legends (Mordekaiser - Taric)

Sherlock Holmes The Game of Shadows/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes

Program: Too Cute/ Animal Planet

Megamind/ Megazeka

Program: Animal Planet/ My Cat From Hell/ Sharon

Program: Animal Planet/ HinduChina/ Anlatıcı

Home Alone 2: Lost in Newyork/ Harry Lime

Squid Game (Seong Gi-hun)

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