Diş kırıkları kaderiniz olmasın
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Genç, Güncel

Diş kırıkları kaderiniz olmasın

Diş Hekimi Yalçın Genç, dişlerde ki kırık problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Diş kırıkları kaderiniz olmasın

Diş Hekimi Yalçın Genç, dişlerde ki kırık problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Yalçın Genç, "Estetik Diş Hekimliği, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeyi sağlamak amacı ile genel diş hekimliği ile bazı temel prosedürlerin beraber uygulandığı bir süreci kapsar. Diş Estetiği tedavi hizmetleri porselen laminalar, metalsiz porselen kaplamalar ya da köprüler, diş beyazlatma yöntemleri, onley dolgular, zirkonyum köprüler ya da implant üstü porselenleri kapsamaktadır" dedi.

Diş Hekimi Genç, dişlerin muayenede beyazlatılacağı gibi evde de kullanılan ağız koruyucu kiti ile de bu işlemin yapılabileceğini ifade ederek, "En basit ve en çok bilinen kozmetik işlemlerden biri olan diş beyazlatma, üzerinde sarı, kahverengi ya da turuncu lekeler olan dişlerde en etkili yöntemdir. Dişler diş hekiminin muayenehanesinde beyazlatılabileceği gibi diş hekiminiz size evde kullanılabilecek ve ağzınıza uygun olarak hazırlanmış bir ağız koruyucuyu da içeren kiti önerebilir. Her iki seçenek de hidrojen peroksitin bir formunu kullanarak lekeleri temizler ve dişleri parlatır" şeklinde konuştu.

Rengi bozulmuş, yıpranmış ya da eğrilmiş diş problemler için porselen kaplamanın çözüm olduğunu belirten Diş Hekimi Genç, "Porselen kaplamalar, özel olarak yapılmış, tırnak kalınlığında diş renginde kabuklar olup, doğal dişinizin üzerine yapıştırılır. Renksiz ve şeffafa yakındırlar ve bu nedenle üzerine yapıştırılan dişin şekline, büyüklüğüne, rengine ve uzunluğuna uygun olarak doğal bir görünüm verirler. Porselen kaplamalar rengi bozulmuş, yıpranmış ya da eğrilmiş dişler gibi problemlere çözümdür" ifadelerini kullandı.

Diş Hekimi Genç, Bonding'in dişteki kırık ve çatlakları onarmanın ya da ön dişlerde şekil ve renk değiştirmek için kullanıldığını ifade ederek "Önce yapıştırılacak kompozit malzemenin rengi ile doğal dişinizin rengi birbirine uyumlu hale getirilir. Daha sonra dişiniz hafifçe törpülenerek buraya yapıştırma malzemesinin sıkı yapışmasını sağlamak için bir jel sürülür. Kompozit malzeme uygulandıktan sonra dişe oturtulup, yüksek yoğunluklu ışıkla sertleştirilir. Daha sonra da doğal görünüm için parlatılır. Bonding küçük alanlar üzerinde etkilidir çünkü daha geniş alanlar kırılmaya müsaittir" diye konuştu.

Diş Hekimi Genç Inlay-Onlay dolgular hakkında ise "Koyu metal amalgam dolgular zaman içinde aşındıklarından değiştirilmeli gerekir; ayrıca dişin çatlayıp ayrılmasına neden olabilirler. Diş rengindeki dolgular doğal dişiniz ile renk olarak çok uyumlu olduklarından, neredeyse fark edilmezler. Buna ek olarak gümüş dolgulardan daha güçlü ve uzun ömürlüdürler" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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