Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer? Korona diş ağrısı yapar mı?

Bireylerde ortaya çıkan diş ağrıları, farklı sebeplerle gelişen önemli bir diş ve ağız sağlığı problemidir. Diş ağrılarının birçok nedenleri vardır; diş minesinin aşınması, diş kırılmaları veya çatlaklar, diş çürükleri, yirmi yaş dişlerinin sürmesi gibi. Her yaştan bireyin muhakkak karşılaşması muhtemel olan diş ağrıları, genelde geleneksel yöntemlerle geçirilmeye çalışılsa da, diş hekimine gitmek ve kontrolleri yaptırmak gereklidir. Doktor tavsiyesi dışında kullanılan ağrı kesici veya antibiyotikler, ilerde sorunun daha fazla büyümesine neden olabilir. Peki, diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer?

KORONA DİŞ AĞRISI YAPAR MI?

Diş ve ağız sağlığı vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Bu nedenle diş ve diş etlerinin düzenli bir şekilde temizlenmesi ve mikrop, bakteri oluşumlarından arındırılması gereklidir. Aksi takdirde dişlerde dayanılmaz ağrılar oluşması ve bireyin diş sağlığının bozulması kaçınılmazdır. Peki Korona diş ağrısı yapar mı? Koronavirüs diş ağrısı yapmaz ama vücut dirençlerini düşürdükleri için problemleri olan diş hastalarında ağrı oluşturur. Diş çürükleriniz var diye koronavirüsü size bulaşmaz ama ağız hijyeninizin iyi olması bağışıklık sisteminize katkı sağlar. Bu nedenle kişisel ağız bakımımıza özen göstermemiz ve doğru beslenmemiz çok önemlidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrıları ile ilgili bireysel tedavi yöntemlerinin kullanılması, ilerde daha önemli ağız ve diş sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Diş ağrılarını hafifletmek amacıyla diş üzerine aspirin veya farklı ağrı kesici ilaçlar koymak diş etlerinin tahriş olmasına neden olmaktadır. Böyle durumlarda kısa süreli olarak ağrılar hafiflese bile, ileriki süreçte diş ağrılarına diş eti ağrıları da katılmakta ve bireyin ağız diş sağlığı her geçen gün daha da kötüye gidebilmektedir. Diş ağrılarında doktora gitmeden önce yapılması gereken en temel uygulama, dişlerini temizleyip, ılık bir suya tuz konulup karıştırılarak gargara yapılmasıdır. Bu uygulamayı yapmak doktor muayenesine kadar diş ağrılarının bir nebze hafifletilmesini sağlamaktadır. Diş doktoruna görünmeden önce herhangi bir ağrı kesici alınmamalı, ağrının iltihaba bağlı şişlik olması halinde bölgeye buz tedavisi uygulanmalıdır. Dişte meydana gelen ağrıların çürükler sebebiyle oluşması halinde ise, çürük dişe karanfil yağı kullanılarak müdahale edilebilir. Bir parça pamuk üzerine birkaç damla karanfil yağı damlatarak oyuk bölgeye koyulması, kişiyi biraz da olsa rahatlatacaktır. Diş ağrıları kişilerin günlük yaşamları ve iş hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple ağrılı veya apseli dişlerin bireysel çabalarla değil doktor kontrolündeki tedavi yöntemleriyle iyileştirilmesi mümkün kılınmalıdır. Düzenli bir şekilde yapılacak olan ağız ve diş temizliği, ağrıların oluşumunu sağlayan nedenleri giderilebilecek en doğru yöntemdir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrısını önlemenin en iyi yolu dişlerinizi ve diş etlerinizi olabildiğince sağlıklı tutmaktır. Bunun için şu düzenli diş muayeneleri ihmal edilmemelidir. Florürlü diş macunu ile dişlerin günde iki kez yaklaşık 2 dakika fırçalanmalıdır. Diş fırçaları her 3-4 ayda bir veya daha kısa sürede değiştirilmelidir. Sigara içmekten kaçınılmalıdır. Yiyecekleri, kalıntıları ve plakları temizlemek için her gün diş ipi veya diş arası fırçası kullanılarak dişlerin arası temizlenmelidir.Meyveler, sebzeler, protein ve yağlı balıklar açısından zengin, düzenli, dengeli bir beslenme planı uygulanmalı, şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimi en aza indirilmelidir. Bunun yanında diş ağrısına iyi gelen bitkisel ürünler kullanılmaktadır.

BİTKİSEL ÜRÜNLER

Karanfil yağı: Karanfil yağı ağrıyı uyuşturan ve iltihabı azaltan doğal bir antiseptiktir. Bir pamuk topuna az miktarda karanfil yağı sürün ve ağrılı bölgeye uygulayın veya küçük bir bardak suya bir damla karanfil yağı ekleyin ve ağzınızı iyice çalkalayın.

Sarımsak: Ezilmiş bir diş sarımsak ezmesi yapın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Sarımsak, bakterileri öldürebilir ve ağrıyı hafifletebilir.

Vanilya özü: Vanilya özündeki ekstrat geçici olarak ağrıyı hafifletir ve antioksidanları bölgenin iyileşmesine yardımcı olur. Ekstraktı dişe ve diş etine günde birkaç kez uygulamak için bir pamuk yararlı olacaktır. Vanilya özünü dişe ve diş etine günde birkaç kez uygulamak için parmak uçlarınızı veya top pamuk kullanın.

Nane çayı: Nane çayının sakinleştirici özelliğinden yararlanmak amacıyla nane yapraklarının kaynatılarrak soğuması beklenmeli. Soğuyan nane çayını ağrıyan bölgeye uygulayabilirsiniz.

Ev yapımı kekik yağı: Kekik, güçlü antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Diş ağrısı semptomlarını hafifletmek için suya birkaç damla kekik yağı ekleyebilir ve gargara yapabilirsiniz. Kekik uçucu yağını birkaç damla temiz suyla seyrelterek bir pamuk topuna ekleyebilirsiniz. Daha sonra etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz.

Fakat tüm bunların sadece bazı durumlarda işe yarayabilecek, kalıcı olmayan çözümler olduğu unutulmamalı, muhakkak vakit kaybetmeden diş hekimine başvurulmalıdır.

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