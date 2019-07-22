Diş ağrısı, hayatımızın konforunu düşüren problemlerden birisidir. Bizi zorlayacak ve güçsüz bırakacak olan sorunlardan birisi olan diş ağrısına internette çözüm yolları arayan vatandaşlar için diş ağrısına ne iyi gelir konulu haber hazırladık. Peki diş ağrısına ne sebep olur? Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını ne geçirir? Evde diş ağrısını geçirecek yöntemler neler? Diş ağrısı hangi hastalıkların habercisidir?

DİŞ AĞRISINA NE SEBEP OLUR?

Diş ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Diş çürüklerinde, 20'lik diş çıkarmada, diş eti iltihabında, diş dolgusunda oluşan herhangi bir problemde, bazen de diş aralarındaki boşluklar nedeniyle dişlerde kimi zaman orta, kimi zaman şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Diş ağrınız olduğunda vakit kaybetmeden diş doktoruna başvurmanız gerekmektedir.

Diş ağrısı çoğunlukla yemek yedikten sonra artar. İnsanlar da diş ağrısının oluşma nedenini çoğunlukla yemek yemeye bağlar. Diş ağrısındaki şiddetlenmenin yemekle alakası bulunmakla birlikte o anda yenilen değil, diş arasında ya da çürüklerde biriken yemek kalıntılarıdır. Daha sonra dişte sızı ve ağrı oluşur. Bu sebeple yemekten sonra dişlerin fırçalanması ve ağız temizliği yapılması önem arz eder.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrısı meydana geldiğinde yapılacak en doğru hareket diş hekimine girmek olacaktır. Ama diş ağrınız gece, hafta sonu ya da doktora gidemeyeceğiniz bir zamanda olursa diş ağrısına iyi gelecek ağrı kesiciler geçici olsa da anı kurtarmak adına atılacak bir adımdır. Bu durumlarda doktorunuzun daha önce yazdığı ağrı kesiciyi kullanmanız sağlığın açısından önemlidir. Diş ağrınız iltihaplanma yüzünden olduysa doktorunuza danışmadan antibiyotik kullanmamanız gerekir. Doktora gidene kadar diş ağrınızı hafifletmek için evinizde ya da iş yerinizde diş ağrınızı hafifletecek doğal yöntemler uygulanabilir. Aşağıda yazdığımız evde diş ağrısını geçirecek yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

EVDE DİŞ AĞRISINI GEÇİRECEK YÖNTEMLER NELER?

1 – Diş fırçalama: Diş ağrısını geçirmek için ilk önce dişlerinizi fırçalayın. Fırçalama, çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besin artıklarını temizlemenize yardımcı olur. Dişlerin, diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalanması ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

2 - Sirkeli su ve tuzlu su gargarası: Diş ağrılarına iyi gelen bir başka çözüm yolu, sirkeli su ve tuzlu su gargarasıdır. Bu yöntem ile diş, bakterilerden arınır ve şişlikleri azalır. Sirkeli ve tuzlu su gargarası, diş eti ve açık diş çürüklerine karşı dezenfekte etkisi oluşturur.

3 – Yüksek yastık kullanmak: Diş ağrısı özellikle gece olduğunda sizi daha da zor durumda bırakır. Uzun süre devam eden böyle bir diş ağrısı, sizi uykunuzdan eder. Bu tür durumlarda yüksek bir yastık kullanmak güzel bir çözüm olabilir. Bu durumda kan basıncının yatar pozisyonda iken başa vurması ve çene bölgesinin sızlaması bir nevi engellenmiş olur.

4 - Karanfil yağı veya kuru karanfil:Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır iltihabı tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısını rahatlatan karanfil yağı, anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Karanfil yağı, eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da kullanılır. Kuru karanfil ise ağrıyan bölgeye konup bekletilirse, o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere de etki eder.

5 - Buz uygulaması: Diş ağrısının olduğu bölgeye uygulanan buz kompresi, geçici olarak ağrıyı azaltır. Bunun için buzu, ağrıyan bölgeye, dışarıdan ve bir havlu veya beze sararak tutmak diş ağrısını azaltır. Fakat buzu direkt olarak uygulamak yanlış bir harekettir.

6 – Sarımsak: Diş ağrısına iyi gelen yöntemlerden birisi de sarımsaktır. Çürük diş üzerinde bekletilen sarımsak, antibiyotik etkisiyle ağrıya neden olan bakterileri yok eder.

7- Çörek otu: Çörek otu, diş ağrısı için evde kullanılan bir başka yöntemdir. Bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu, uyuşturucu etkisi olmamasına rağmen düzenli kullanımında diş ağrısına neden olan bakterileri ortadan kaldırır. Peki, çörek otu ile diş ağrısı nasıl geçer? İki su bardağı sirkeye, 1 tatlı kaşığı çörek otu koyup kaynatın. Soğuyunca gargara yapın. Baskın bir tadı olsa da ağrınızı anında kesecektir.

8 – Buğday çimi suyu: Buğday çimi suyu, ağızda bakterilerin artmasını engeller. Diş ağrısını azaltmasına yardımcı olan buğday çimi suyu; diş etlerini ve dişleri, enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir.

9 – Zerdeçal: Antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile diş ağrısını giderme gücüne sahip olan zerdeçal, su ile karıştırılıp hamur haline getirilir ve ağrıyan dişin üzerine uygulanır.

10 – Karabiber: Diş ağrısının azalmasında etkili olan besin olan karabiber; güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri ile başka bir antibiyotik örneğidir.

11 - Alkol ile diş ağrısı çözümü: Alkol içine pamuğa sarılı bir çubuk batırıp bu çubuğu da karabiber ve naneye bulayıp dişinize sürerseniz, diş ağrınıza iyi gelecektir.

12 – Doğal gargara: Diş ağrısına çözüm olarak doğal malzemelerden bir gargara yapabilirsiniz. Karanfil yağı, karabiber, mercan köşk ve nane yağını bir bardak suda karıştırın. Oluşturulan gargara ile ağzınızı çalkalayın. Böylelikle bu bitkilerin ve yağların ağrı kesici özelliğini birleştirerek ağrınızın geçmesini sağlayabilirsiniz.

13 – Doğal sakız çiğnemek: Bitkisel bir diğer çözüm olan doğal bir sakız yapımı için birer tutam taze tere, roka, maydanoz ve naneyi aynı anda sakız gibi çiğneyin. Fakat bu sakızı sadece çiğnemeyin. Ağrınızın geçmesi için daha sonra da bu karışımı yutmamanız gerekiyor.

14 - Maydanoz ile gargara: Bir demet maydanozun suyunu, meyve sıkacağı ile sıkın. Ortaya çıkan yaklaşık bir bardak maydanoz suyu ile gargara yapın. Bu gargara diş ağrınıza iyi gelecektir.

15 – Ada çayı ve papatya çayı gargarası: Bir başka gargara ise ada çayı ve papatya çayı gargarasıdır. Sinirleri gevşetme özelliği olan papatya çayını, demledikten ve soğuttuktan sonra gargara olarak kullanabilirsiniz.

16 - Kuru üzüm ve sarımsak gargarası: Bu gargara için 1 litre su, 2 çay bardağı kuru üzüm ve 10 diş sarımsak gerekmektedir. 1 litre suya konulan 2 çay bardağı kuru üzüm ve 10 diş sarımsak, 15 dakika kaynatılıp ve süzülür. Bu karışımı, soğuduktan sonra gargara yapmanız diş ağrınızın geçmesinde yararlı olacaktır.

17 – Kişniş: Gargara olarak kullanabilecek bir başka yöntem ise kişniştir. Bunun için, 3 bardak suya 2 çorba kaşığı kuru kişniş konup kaynatılır. Daha sonra kaynatılan karışım süzülür ve soğumasını için bekletilir. Bu karışımı gün içinde de kullanabilirsiniz.

DİŞ AĞRISI HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?

Diş ağrısı önemli hastalıkların habercisi olabilir. Kalp ve böbrek yetmezliği, şeker ve ülser gibi sistemik hastalıkların ağız sağlığıyla direk ilişkisi vardır. Diş eti hastalığı bulunan insanlarda, koroner damar hastalıkları daha sık görülür. Gerektiği gibi yapılmayan ağız ve diş bakımı, sistemik hastalıkların tedavisini zorlaştırabilir ya da hastalık sebebiyle oluşan bağışıklık sistemi zayıflaması, dişlerin kaybı gibi önemli problemlere yol açabilir. Özellikle iyi kontrol altında tutulmayan şeker hastalarında, ağız bakımının aksaması, ağız ve dişlerde dönüşü olmayan hasarlar oluşturabilir. Bu durum kandaki glikoz düzeyi kontrolünü zorlaştırır.