Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yeni sezonda yapılacak değişimleri açıkladı
Reytinlerde birinci sırayı kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul, 150'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Dizisinin yapımcısı, önümüzdeki sezon nasıl bir değişime gidileceğini açıkladı.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul sezon finali yaptı. Diriliş Ertuğrul sezon final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi dönemi başlayacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizinin devamında Engin Altan Düzyatan'ın yer alacağı ise merak konusu oldu.
YAPIMCI İLK KEZ AÇIKLADI
Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
AYNI KAREDE YER ALMAYACAKLAR
Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit karşılaşacak mı?: Dizi, "Diriliş Ertuğrul"un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü "Diriliş Ertuğrul"da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.
BAŞKA BİR OYUNCU CANLANDIRACAK
"Diriliş Osman"da Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.
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Burak kim kendini beğenmiş milletin namusuna göz koyon namerttin biri engin atamansa şerefli burak filme girdiyi gün diriliş biterCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelecek sezon bu işte biter o zaman . . . Tarih çarpıtma zaten aldı başını gitti. . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİZİM İÇİN FİNAL OLDU DEMEK GÜZELİM DİZİYİ REZİL EDERSİNİZ SİZE BURAKLA MUTLULUKLARCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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SIRADAN BECEREKLI BIR VATANDAS GORMEK ISTERIMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dizi güzelde seslendirme yanlış MÜZİK YÜKSEK SESLİ KONUŞMALAR DUSUK SESLİ konuşmayı anlamak icin ses verdiğimizde müzik sesi rahatsız ediyor BUNA BİR AYAR VERİLMELİ ayrıca geç bitiyor özet gösterilmesin veya başka bir saatte alinsinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır