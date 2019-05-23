Diriliş Ertuğrul 150. Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı! Diriliş Ertuğrul 149. Son Bölümde Neler Oldu?

Diriliş Ertuğrul 149. son bölümüyle dün akşam TRT 1 ekranlarına geldi. Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı dizinin son bölümünün ardından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul, Arıkbuka'yı bir kez daha yendi. Peki Diriliş Ertuğrul final fragmanında neler olacak? Diriliş Ertuğrul 149. son bölümünde neler yaşandı? İşte Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul 149. son bölümde Turgut alp sağlıklı bir şekilde obaya döndü. Ertuğrul Bey, ağabeyi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın elinden kurtardı. Bunun üzerine çok sinirlenen Arıkbuka yeni bir planın içine girdi. Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrendi ve Ertuğrul'u Sırma sayesinde bularak kurduğu tuzağa düşürdü. Ancak Arıkbuka ve Sırma'nın hainliği işe yaramadı ve Ertuğrul tuzaktan kurtuldu.

İLBİLGE'YE HİÇ BEKLEMEDİĞİ YERDEN DARBE YEDİ

Diriliş Ertuğrul 149. son bölümde İlbilge Hatun, Sırma tarafından ihanete uğradı. Sırma ağabeyini yok sayan İlbilge'nin obada hükmü kalmaması için elinden geleni yaptı. İlbilge'ye göre hain olan Beybolat Sırma için hala bir kahraman olarak görünüyordu. Taşkın Bey, bey otağına oturdu ve evlilik zamanının geldiğini söyledi ve Sırma'yı kendine istedi. İlbilge neye uğradığını anlamaya çalışarak şok içinde olanları izledi. Taşkın'ın bu istediğine Sırma da onay verdi ve evliliğin gerçekleşmesini istedi. Sırma beylik davasında kararlı olduğunu ablasının yüzüne karşı söyledi ve Taşkın, artık obada İlbilge'nin hükmünün kalmadığını söyledi. Ertuğrul ise evlilik meselesini sonuca bağlayabilmek için İlbilge ile konuştu.

BERKE HAN'IN YANINDAKİ HAİNİ DE ÖĞRENDİ

Diriliş Ertuğrul son bölümünde Ertuğrul, Arıkbuka'nın yerlerini bildiğini anlattı ve çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Ertuğrul Bey, Berke Han'ın yanındaki haini de öğrendi. Berke Han'ın yanına giden Ertuğrul Bey, yakınındaki hainden bahsetti ama Ertuğrul Bey'in canı bir kez daha tehlikeye girdi.