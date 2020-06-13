Dipsiz Göl yüzen adalarıyla keşfedilmeyi bekliyor Ardahan'ın Posof ilçesindeki Dipsiz Göl, el değmemiş doğası, yeşil örtüsü ve yüzen adalarıyla doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Dipsiz Göl, el değmemiş doğası, yeşil örtüsü ve yüzen adalarıyla doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.

Posof, yemyeşil doğası, akarsuları ve gölleriyle misafirlerinin ilgisini çekiyor.

İlçedeki Dipsiz Göl'e gelen doğaseverler, yoğun bitki ve yosundan dolayı kıyılara yapışan yüzen adalara çıkarak, ıslak zemine rağmen burada dolaşmanın keyfini yaşıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle ilçenin doğaseverleri ağırlamaya başladığını söyledi.

İlçenin keşfedilmemiş birçok yeri bulunduğunu ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

"Normalleşme süreciyle insanların doğayla buluşmaya çalıştığını gözlemledik. Doğaseverler için ilçemiz ayrıcalıklı yerlerden birisi. Tabii ki bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin birçok güzelliği mevcut ancak Dipsiz Göl, yüzen adaları, bünyesinde barındırdığı balıkları, daha da önemlisi yemyeşil örtüsüyle insanı cezbediyor."

Ziyaretçilere tarihi ve turistik mekanları görmeleri için yardımcı olduklarını belirten Ulgar, şirin ilçeye gelenlerin güzel anılarla ayrıldığını söyledi.

İlçenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü anlatan Ulgar, Posof'un coğrafi olarak Kafkasya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birleştiği noktada yer alması nedeniyle birçok ilklim farklılığını bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Doğal hayatın korunduğu bir bölge

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ise gölün görülmesi gereken nadide bir yer olduğunu dile getirdi.

Göle getirdiği yerli ve yabancı misafirlerin bundan memnun kaldığını belirten Altınkaynak, "Burası, suyunu toprağa geçirmeyen bir özelliğe sahip. Kuvvetli rüzgar olduğunda bu adalar hareket eder. Doğal hayatın korunduğu, yasak avcılığın olmadığı bir coğrafyadayız. Posof gezip görülmesi, araştırılıp incelenmesi gereken toprak parçası." diye konuştu.

Göl sınırlarındaki Çambeli köyü sakinlerinden Cevat Ülvan da misafirlerin bölgeye hayran kaldığını ifade etti.

Gölde 8 ada bulunduğunu anlatan Ülvan, rüzgarlı havalarda adaların gölde yüzdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA