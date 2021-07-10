"Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi, Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde ziyarete açıldı

"Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" fotoğraf sergisi, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" fotoğraf sergisi, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü dolayısıyla Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iş birliğiyle düzenlenen serginin açılış programı, ses sanatçısı Leonida Timuş'un Türkçe, Boşnakça ve İngilizce eserleri seslendirdiği müzik dinletisiyle başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada, acıları hatırlamanın, toprağın ve insanın hafızasını tazelemenin önemini anlattı.

Yıldız, "Bugün 26 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan o katliamı bir kez daha hatırlamak üzere, oradaki şehitlerin ruhlarına Fatihalar okumak üzere tarihi şehir Beyoğlu'nda böyle bir sergiyi açıyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" dediğini aktaran Yıldız, bu ifadenin sergide temel slogan olarak kullanıldığını söyledi.

Yıldız, Birleşmiş Milletlere (BM) garantisi altındaki bölgede, bir gecede Sırp ordularına teslim edilen binlerce masum ve sivil Boşnak Müslümanın katledildiğini, bunun 2. Dünya Savaşı'ndakilerden sonra en büyük katliam olduğunu ifade etti.

"Özellikle gençlerimiz bu sergiyi görsünler"

Vatandaşları bu sergiye davet eden Yıldız, "Özellikle gençlerimiz bu sergiyi görsünler. Katliamlar unutulduğunda tekrar yaşanabilen hadiseler. O bakımdan tekrar yaşanmaması için unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor. Srebrenitsa'da hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Açılış programına, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkan Vekili Hilmi Erdem, UID Bosna Hersek Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve BBP Beyoğlu ilçe Başkanı Mustafa Yıldız da katıldı.

Sahnede hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, 1 hafta boyunca açık kalacak sergiyi gezdi.

Sergide, henüz 16 yaşındayken Drina nehri kıyısında Sırplar tarafından kurşuna dizilen sivillerin içindeyken son anda nehre atlayıp karşı kıyıya yüzerek, hayatta kalmayı başaran Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in 50'ye yakın fotoğrafı yer alıyor.

Srebrenitsa'daki katliamda yaşananlar

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırım yaşandı. Srebrenitsa, o tarihlerde BM tarafından "Güvenli Bölge" ilan edildiğinden masum Boşnak siviller silahlarını teslim ederek, Srebrenitsa'ya sığındı.

"Türklerden intikam alma zamanı geldi" sözüyle tanınan ve "Bosna Kasabı" olarak da bilinen Sırp komutan Ratko Mladiç emrindeki birliklerin Srebrenitsa'ya girmesinin ardından BM kendisine sığınan binlerce Boşnak sivili Sırplara teslim etti.

Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından da "soykırım" kabul edilen katliamda, sadece birkaç gün içinde en az 8 bin 372 Boşnak şehit edilirken, öldürülen sivillerin binlercesi işkenceye maruz kaldı. Yeni doğan çocukların yanı sıra anne karnında olan bebekler dahi öldürüldü.

Kurbanların bedenleri parçalanarak, farklı yerlerdeki toplu mezarlara gömüldü. Soykırımda öldürülmüş ancak hala tek bir kemiğine dahi ulaşılamamış yüzlerce kurban bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani