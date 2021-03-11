"Dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" davasının sanığı müştekilerin parasını iade edecek

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"Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Burhan Dalğali'nin, müştekilerden aldığı 3 bin 200 lirayı iade etmesine karar verildi.

"Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Burhan Dalğali'nin, müştekilerden aldığı 3 bin 200 lirayı iade etmesine karar verildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve eşi Sema Nur B. ile sanık avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Filiz Battır Ekinci, sanık Dalğali ile ilgili sosyal medyada çıkan ve bir kadınla birlikte çekilen görüntülere ilişkin bir şikayetçinin olmadığını belirterek, sanık hakkında dinen yetkili olmadığı halde "hocalık" yaptığı gerekçesiyle "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan iddianame hazırlanarak bu dosya ile birleştirildiğini söyledi.

Sanıktan "Bu iş kumpastır." savunması

Söz verilen sanık Dalğali, bu konuyla ilgili önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Başkan Ekinci'nin, "Görüntülerde kitaptan bir şey okuyorsunuz gibi görünüyor. Ne okuyorsunuz?" sorusuna sanık Dalğali, "Bir şey okumuyorum. Bana kurulan tuzaktan ve kişilerden kurtulmak istiyordum. Kendi nefsimin müdafaası için yaptım. Okuyor gibi göründüğüm kitaptan Arapça bir şeyler yazmıyordum." yanıtını verdi.

Sanık Dalğali, Mahkeme Başkanı Ekinci'nin "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Ben de kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendimde değildim."

Mahkeme Başkanı Ekinci, olayla ilgili kadının şikayetçi olmadığını, o yüzden kadına bir şey yapıp yapmadığını sormadığını belirterek, "Resmiyette imamlık yapmak için belgeniz var mı?" diye sordu.

Sanık Dalğali da hafızlık belgesinin bulunduğunu, resmi imam olmadığını dile getirdi.

Duruşmaya katılan müşteki şikayetçi olmadı

Duruşmada müşteki olarak dinlenilen Sema Nur B., eşiyle tartıştığı için 1-2 ay ayrı olduklarını, hamile kalınca imam nikahı tazelemek istediklerini belirterek, kuzeni vasıtasıyla sanığı imam nikahı kıymak için çağırdıklarını anlattı.

Müşteki Sema Nur B., sanığın da imam nikahı kıymak için evine geldiğini anlatarak, "Ancak sanık gerçekte nikah kıyıp, kıymadı mı bilmiyorum. Eşim 3 bin 200 lira para verdi. Sanık bize 'Ayrı bir oda var mı?' deyince rahatsız oldum, odadan ayrıldım. Para verdiğini eşim bana söyledi. Ben o kadar yüksek para isteyeceğini tahmin etmedim. Şikayetçi değilim." dedi.

Sanık Dalğali'nin avukatı, müştekiye neden şikayetçi olmadığını sordu. Müşteki de doğum yaptığını, bu işlerle uğraşmak istemediğini ve bebeğini bırakarak adliyeye geldiğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ümit A. da sanık Burhan Dalğali'nin imam nikahını kıydığını, şahit olarak yeğeni Sema Nur B.'yi çağırdığını, sanığa bir miktar parayı rızasıyla verdiğini dile getirdi.

Sanık görüntüsünün çekildiği fark edince koşarak adliyeden uzaklaştı

Mahkeme heyeti, olayla ilgili 3 bin 200 liranın müştekiye ödenmesi için hesap açılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında adliyeden ayrılan Burhan Dalğali, basın mensuplarının görüntü çektiğini fark etmesi üzerine koşarak adliyeden uzaklaştı.

7 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B.'nin eşi Sema Nur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, "dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı belirtiliyor.

Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydediliyor.

Sanık Dalğali'nin Ebubekir B.'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarılıyor.

Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş