Dilovası'nda 23 Nisan törenle kutlandı
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Dilovası'nda 23 Nisan törenle kutlandı

Dilovası'nda 23 Nisan törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dilovası'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dilovası'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dilovası Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve kurum müdürleri katıldı.

Çelenk sunumunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kadir Zorlu, TBMM'nin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından törende yer alan öğrenciler günün anlamına binaen şiirler okudular.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen törenin ardından Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dilovası Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan araç konvoyu şehir turu yaparak, evlerinde 23 Nisan'ı kutlayan çocukları selamladılar. - KOCAELİ

Dilovası'nda 23 Nisan törenle kutlandı
Dilovası'nda 23 Nisan törenle kutlandı
Dilovası'nda 23 Nisan törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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