Dilovası'nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı
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Dilovası'nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı

Dilovası'nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sosyal medyadan canlı yayınla öğrencilerle buluşturan Dilovası Belediyesi coşkuyu evlere taşıdı.

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sosyal medyadan canlı yayınla öğrencilerle buluşturan Dilovası Belediyesi coşkuyu evlere taşıdı.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde Covid 19 tedbirleri kapsamında düzenlenen ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan etkinliğe Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kadir Zorlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte çocuklara seslenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Her zaman yanlarında olduklarını belirterek "Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramımızı kutluyoruz. Onun çizdiği yolda ilerlemeye ve ülkemizi daha ileriye götürmeye gayret ediyoruz. Bizler her zaman çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Onların ilerde bayrağımızı daha yükseklere taşıyacaklarına inanıyoruz. Tabi gittiğiniz yolda hata yapmaktan korkmayın. Ne yapıyorsanız yapın sonuçları ilk etapta moralinizi bozsa da sürekli deneyin asla vazgeçmeyin. İnanıyoruz ki bir gün başaracaksınız. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerin geleceği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Sizler bu ülkenin yarınları bu ülkenin geleceğisiniz" diyerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başkan Şayir'in konuşmasının ardından Dilovası Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği '23 Nisan Benim Bayramım, Çocuklar Gülsün Diye' konulu resim ve şiir yarışmasında Anaokullarından dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokolün elinden aldılar.

Ödül törenin ardından İlçede ki öğrencilerden oluşan öğrencilerin hazırladığı 23 Nisan konulu şiir ve şarkıların yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin ardından ise sahneye çıkan Hacivat ile Karagöz ve sihirbaz gösterileri hem salondakileri hem de sosyal medya üzerinden takip eden öğrencilere keyifli dakikalar yaşattılar. - KOCAELİ

Dilovası'nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı
Dilovası'nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı
Dilovası'nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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