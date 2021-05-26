Dilek Gürsoy kimdir? Dr. Dilek Gürsoy kaç yaşında, nereli? Dr. Dilek Gürsoy biyografisi!
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Dilek Gürsoy kimdir? Dr. Dilek Gürsoy kaç yaşında, nereli? Dr. Dilek Gürsoy biyografisi!

Dilek Gürsoy kimdir? Dr. Dilek Gürsoy kaç yaşında, nereli? Dr. Dilek Gürsoy biyografisi!
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Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olma başarısından dolayı 18 Kasım 2019'da Almanya tarafından "Medizinerin des Jahres 2019" ("2019 Yılın Hekimi") ödülüne layık görüldü. 2017'de Bremen'de çalıştı. Mart 2019'dan beri Siegburg'daki Helios-kliniğinde kalp cerrahisi bölümünde danışman cerrah ve LVAD programının direktörü olarak çalışıyor. Dr. Dilek Gürsoy kaç yaşında, nereli? ne doktoru? Dr. Dilek Gürsoy hayatı ve biyografisi nedir?

Düsseldorf Üniversitesi, o asistan hekim, uzman ve asistan tıbbi direktör olarak çalıştı. Buna ek olarak, o çalıştı Reiner Körfer [de] içinde Bad Oeynhausen, Essen ve Duisburg teller ve harici güç kaynağı bulunmayan yapay kalp yeni bir tür geliştirmek. 2017'de Bremen'de çalıştı. Mart 2019'dan beri Siegburg'daki Helios-kliniğinde kalp cerrahisi bölümünde danışman cerrah ve LVAD programının direktörü olarak çalışıyor. 2012'de Avrupa'da yapay bir kalp implante eden ilk kadın cerrah olan Dilek Gürsoy kimdir? Dr. Dilek Gürsoy kaç yaşında, nereli? ne doktoru? Dr. Dilek Gürsoy hayatıve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. DİLEK GÜRSOY KİMDİR?

Dilek Gürsoy 1976 yılında doğan Alman bir kalp cerrahıdır. Türk asıllıdır. 2012'de Avrupa'da yapay bir kalp implante eden ilk kadın cerrah oldu.

ERKEN YAŞAMI

Dilek Gürsoy, 1976 yılında Neuss'ta, 1969 yılında Ordu, Fatsa'dan Almanya'da Gastarbeiter olarak çalışmak üzere göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İki erkek kardeşi var. Annesi Zeynep, Pierburg fabrikasında montaj hattı işçisiydi. Dilek, Türkiye'de çocukluğunda okula gitmesine izin verilmediği için okuma yazmayı tek başına öğrenen annesi tarafından büyütüldü. Onun esnasında okul öncesi zaman anaokulu, Alman dilini öğrendi ve Alman dünyasında ve memleketi toplumunda rehberlik eden bir Alman çiftle tanıştı. Martin-Luther-Grundschule'de ilkokul i için okuduktan sonra liseyi Neuss'taki Quirinus-Gymnasium'da tamamladı. Ailesinde kardiyovasküler cerrahiye odaklandığı üniversiteye giden ilk kişi oldu. Gelecekteki profesyonel kariyeri, çocukluğundan beri hep ameliyat olmuştur.

TIP KARİYERİ

Bitirdikten sonra Düsseldorf Üniversitesi, o asistan hekim, uzman ve asistan tıbbi direktör olarak çalıştı. Buna ek olarak, o çalıştı Reiner Körfer [de] içinde Bad Oeynhausen, Essen ve Duisburg teller ve harici güç kaynağı bulunmayan yapay kalp yeni bir tür geliştirmek. 2017'de Bremen'de çalıştı. Mart 2019'dan beri Siegburg'daki Helios-kliniğinde kalp cerrahisi bölümünde danışman cerrah ve LVAD programının direktörü olarak çalışıyor.

Tanım

Gürsoy'un çalışmalarını merak ettikten sonra 21 Eylül 2017'de Almanya Başbakanı Angela Merkel kendisini bir söyleşiye davet etti. Alman tarafından "Medizinerin des Jahres 2019" ("2019 Yılın Hekimi") ödülüne layık görüldü Tıp Kulübü, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olma başarısından dolayı 18 Kasım 2019'da.

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Dilek Gürsoy kimdir? Dr. Dilek Gürsoy kaç yaşında, nereli? Dr. Dilek Gürsoy biyografisi! - Haberler
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