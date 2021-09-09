Dilay Korkmaz kimdir? Dilay Korkmaz kaç yaşında, nereli mesleği ne?

Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Kısa sürede pozları ve hayatıyla gündem olan Korkmaz'ın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu da öğrenildi. Peki, Dilay Korkmaz kimdir? Dilay Korkmaz kaç yaşında, nereli mesleği ne?

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu. Korkmaz'ın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü olan Dilay Korkmaz'ın ablası olduğu ortaya çıktı. Peki, Dilay Korkmaz kimdir? Dilay Korkmaz kaç yaşında, nereli? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Meslek: Sunucu

Doğum Tarihi: 20.06.1990

Doğum Yeri: Ankara

Boyu:1.82 m

Kilosu: 59 kg Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1990 yılında Ankara'da doğumlu olanDilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Miss Turkey'e katılan güzel isim, bu yarışmada dördüncü oldu. Bu yarışma ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerine topladı.

Güzel isim 2010 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. olarak ülkemizi Uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı. Bu kapsamda Çin'de Miss International yarışmasına katılan isim 80 ülke mankeni arasından ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.

En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programının sunuculuğunu yapan Dilay Korkmaz, buradan istifasını 11 Temmuz 2020 tarihinde duyurdu.

Eğitim hayatının ardından kariyer planlamasının odak noktasına spiker olmayı koyan Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı.

Dünya güzellik yarışmasından döndükten sonra 2011 yılında Acun Medya'da işe başladı. Hem prodüksiyon hem kamera önünde yer aldı. Survivor İnce Hesaplar ve O Ses Türkiye programlarını sundu. Buradan ayrıldıktan sonra Star TV ve Kanal D'de çalıştı.