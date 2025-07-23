Son günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, gözler bu kez ünlü oyuncu İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu'na çevrildi. Dilay Ekmekçioğlu, kısa süre içerisinde arama motorlarında en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Dilay Ekmekçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu ne iş yapıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

DİLAY EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Son dönemde hem sosyal medya hem de magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Dilay Ekmekçioğlu, sanatla iç içe bir yaşam süren çok yönlü bir isim olarak öne çıkıyor. 1991 yılında İzmir'de doğan Ekmekçioğlu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Akademik altyapısını sanatla harmanlayan Ekmekçioğlu, tiyatro ve sahne sanatlarına olan ilgisini profesyonel bir alana taşıdı.

İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu ne iş yapıyor

2014 yılında, İstanbul'un önde gelen alternatif sahnelerinden biri olan Altıdan Sonra Tiyatro (Kumbaracı50) bünyesine gönüllü olarak katılan Ekmekçioğlu, zaman içinde burada pek çok farklı görev üstlendi. Sadece oyuncu kimliğiyle değil; asistanlık, sahne amirliği, yönetmen yardımcılığı gibi teknik ve yaratıcı rollerde de aktif olarak görev aldı. Aynı zamanda tiyatro bünyesindeki kafeteryanın işletmesini de üstlenerek, sahne önünün yanı sıra sahne arkasında da sorumluluklar aldı.

Dilay Ekmekçioğlu kimdir

Tiyatro sevgisiyle tanınan Dilay Ekmekçioğlu, hem sanatsal üretime katkı sağlayan hem de gelişen tiyatro kültürüne emek veren isimler arasında yer alıyor. Sahne deneyimleri, kamera önü ve kamera arkası projeleriyle zenginleşen kariyeri, sanat dünyasındaki yerini pekiştirmiş durumda.

Dilay Ekmekçioğlu, ünlü oyuncu İlker Aksum ile 18 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir. Bu evlilikten Lila adında bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Çift, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmektedir.