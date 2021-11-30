Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Geçtiğimiz gün Rika Cihangir'de görüntülenen ikiliden Aksüyek, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti.

Röpörtaj sonrası ikili tekrar birlikte mekana girdiler.

"AŞKI COŞKULU YAŞIYORUM"

Dilara Aksüyek, aşkla ilgili gelen bi soruya, "Aşk; gelip geçici bir his bence, zamanla sevgiye evirilebiliyorsa daha kalıcı hale gelen, sakinleyen bir his. Sevgi çok daha mühim yani. Ben çocuksu biriyim, sanırım gerçekten de böyle kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil, bütün duygularımı çok coşkulu yaşıyorum" cevabını verdi.

"AŞK ACISINA SAYGI DUYMUYORUM"

"Aşk acısını saçma buluyorum" diyen ünlü oyuncu, "Dünyada bir sürü hastalık var, ölüm var, açlık var… Doğduğumuz andan itibaren, adaletli olmayan bir dünyada çok daha mühim sorunlarla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz.

Bu yönden bakınca aşk acısına tabii ki saygı duymuyorum. Ama saygı duymamam bunu yaşamamam anlamına gelmiyor tabii ki. (Gülüyor) Ama bunları düşünerek hayata bakmak, beni çok daha pozitif, çok daha güçlü çıkarıyor sorunların içinden" dedi.

Dilara Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'dan sürpriz bir kararla ayrılmıştı.