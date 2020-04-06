Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında?
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Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını söyledi. Yaşanan gelişme sonrası Dilan Çıtak kimdir ve İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi.

06.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:48
Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter koronavirüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyayı sallayan gelişmenin ardından Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında sorularının yanıtları merak konusu oldu.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak Doğum Tarihi: 2 Aralık 1989

Dilan Çıtak Kaç Yaşında: 30 yaşında

Dilan Çıtak Ebeveynler: İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak

Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu.

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.

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