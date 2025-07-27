Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir?
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Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak, 1990'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile adı anılan bir isimdir. İkilinin tanışıklığı, Yeşilçam filminde Işıl Çıtak'ın reji asistanı olarak çalıştığı döneme dayanır. Dilan Çıtak'ın doğumundan sonra Almanya'ya taşınan Işıl Çıtak, Tatlıses'e babalık davası açmıştır. Işıl Çıtak, eski milli futbolculardan Cem Çıtak ile evlidir ve İzmirli olan Çıtak, 1963 doğumludur. Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak, 1990'lı yıllarda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile adı anılan bir isimdir. Peki, Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir?

IŞIL ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak, 1990'lı yıllarda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile adı anılan bir isimdir. İkilinin tanışıklığı, "Kara Zindan" adlı Yeşilçam filminde Işıl Çıtak'ın reji asistanı olarak çalıştığı döneme dayanır.

DİLAN ÇITAK'IN DOĞUMUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

2 Aralık 1989'da Dilan Çıtak dünyaya geldikten sonra Işıl Çıtak, Almanya'ya taşınarak Tatlıses'e babalık davası açmıştır. Bu süreç, medyada uzun süre konuşulan gelişmelere sahne olmuştur.

Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir?

AİLE HAYATI VE KÖKENİ

Işıl Çıtak, daha sonra eski milli futbolculardan Cem Çıtak ile evlenmiştir. Aslen İzmirli olan Çıtak, 1963 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

MESLEKİ VE GÜNCEL DURUMU

Işıl Çıtak'ın şu anki mesleki yaşamına dair kamuoyuna açık bir bilgi bulunmamaktadır. Uzun zamandır gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdürdüğü bilinmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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