Dil ve Edebiyat dergisi şubat sayısını Ahmet Hamdi Tanpınar'a ayırdı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından hazırlanan Dil ve Edebiyat dergisi, Türk edebiyatının çınarı olarak gösterilen Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısını okurlarla buluşturdu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından hazırlanan Dil ve Edebiyat dergisi, Türk edebiyatının çınarı olarak gösterilen Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısını okurlarla buluşturdu.

Bu ayki 146. sayısını "Eşikle Ufuk Arasında" başlığıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'a ayıran dergi, Tanpınar'ı kuşatan, sorgulayan ve irdeleyen yazıları bir araya getirdi.

"Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı"nda, usta edebiyatçının nesir-şiir, makale ve günlükleri özelinde edebiyatının, duygu ve fikir dünyasının, dünya görüşünün, toplum tarafından tanınma sürecinin ele alındığı makale, inceleme ve deneme yazılarıyla bazı şiirlerine yer verildi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak, bu ayki "İnsan Talihinin Biçareliği" başlıklı giriş yazısında Tanpınar'ın yaşadığı "sükut suikastı"nın sebepleri üzerinde durarak, şunları kaydetti:

"Dil ve Edebiyat geçmiş zaman mücevherlerinin tozunu kaldırmaya devam edecek. Daha önce Mavera, Diriliş-Sezai Karakoç ve Edebiyat-Nuri Pakdil özel sayılarıyla size bir aidiyet mesajı verdik. Şimdi de fikriyatı ile bir yere koyamadığımız üslubu ve birikimiyle edebiyat tarihimizin müstesna ismi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı sizlerle tartışmak istedik."

Dergide bu ay ayrıca Tanpınar'ı irdeleyen iki söyleşi okurların istifadesine sunuluyor. Kübra Güler ve Yaşar Topçu'nun Prof. Dr. Birol Emil'le gerçekleştirdiği söyleşide, görünen ve görünmeyen Ahmet Hamdi Tanpınar'a odaklanılıyor.

Elif Tokkal ile Üzeyir İlbak'ın "Huzur Atlası"nın yazarı Turgay Anar'la yaptığı söyleşi ise "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'unda "Huzur Atlası" ile "Zihin, Tarih ve Coğrafyayı Kucaklamak" başlığını taşıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı'nda aynı zamanda "Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kültürel Süreklilik", "Tanpınar'da Sezgisel Deneyim", "Tanpınar'ın Saf, Tutucu ve Çelişkili Poetikası", "Tanpınar'ı Sevmek", "Tanpınar'ın 'Beş Şehir' Kitabının İslam Şehri Bağlamında Yeniden Okunması", "Beş Şehir Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şehir Tasavvuru", "Sembolizm Akımı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sembol Kullanımı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Semboller" ve "Tanpınar ve Sinema İlişkisi" gibi birçok konu ele alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı