Dikili Tiyatro Şenliğine Hazırlanıyor

Geçtiğimiz Mart ayında çalışmalarına başlayan Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu ilk oyunu "Bir Şehnaz Oyun" ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dikilili ve Çandarlılı amatör tiyatrocuların rol alacağı oyunun yönetmenliğini Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un oyuncu, yazar ve yönetmen torunu Mana Uygur Balcı üstlenecek.

KENTİ TİYATRONUN BÜYÜSÜ SARACAK

Dikilili ve Çandarlılı tiyatro tutkunu amatör oyunculardan oluşan başarılı kadrosu ve renkli, eğlenceli koreografisi ile son dönemin en önemli sanatsal etkinliği olmaya aday "Bir Şehnaz Oyun" adlı oyun, 16 Ağustos Perşembe günü Dikili Atatürk Meydanı'nda kurulacak özel sahnede perdelerini açacak. Yoğun seyirci katılımın beklendiği etkinliğin ikincisi perdesi 18 Ağustos Cumartesi günü Tarihi Çandarlı Kalesi'nde açılacak. Dikili ve Çandarlı galalarına yoğun provalarla devam eden oyuncular, sanatseverlerle buluşmaya iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kentin iki önemli noktasında bir gün arayla sanatseverlerle buluşturacağı oyunun koreografisini Mehtap Kazan üstleniyor. Dikili Belediye Bandosu üyelerinin de müziklerine eşlik edeceği komedi oyununda amatör tiyatrocuların ortaya koyacağı performans şimdiden merakla bekleniyor.

PROVALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Dünyaca ünlü yazar Turgut Özakman'ın yazdığı ve yönetmenliğini Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un oyuncu, yazar ve yönetmen torunu Mana Uygur Balcı'nın üstleneceği"Bir Şehnaz Oyun" adlı oyunun provaları tüm hızıyla sürüyor. Dikili ve Çandarlı sahnelerinde perde açacak olan tiyatro ekibinde amatör oyuncular Şerife Alaca, Mine Songüler, Şefik Özkan, Bahadır Bayrakdar, Ayşe Sönmez, Fatma Ergüzer, Nezahat Çalı, Nebahat Evren, Jülide Onat, Cengiz Meral, Birgül Meral, Beste Tekin ve Banu Kuduğ yer alıyor. 16 ve 18 Ağustos tarihlerinde Dikili ilçesinin muhteşem bir sanat şölenine ev sahipliği yapacağını belirten Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen, şimdiden tüm Dikililileri ve sanatseverleri "Bir Şehnaz Oyun" adlı oyunun ücretsiz gala buluşmalarına davet etti.

KEYİFLİ VE RENKLİ HAZIRLIKLAR

Tiyatro Eğitmeni Mana Uygur Balcı da, "Keyifli ve renkli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çalışmaya katılan tiyatro tutkunu dostlarımızla sanki profesyonel oyuncularmış gibi çalışıyoruz. Sağ olsun Dikili Belediye Bakanımız Mustafa Tosun da her zaman bizlere destek veriyor. Dekorlarımız, kostümlerimiz ve prodüksiyon konusunda en üst seviyede imkanlara sahibiz. Bu vesileyle tiyatro ışığının tüm kente yayılması için her an yanımızda olan Mustafa başkanımıza tiyatro dünyasının bir emekçisi olarak şükran ve teşekkürlerimi sunarken, tüm sanatseverleri de perde açacağımız 16 ve 18 Ağustos tarihlerinde yanımızda olmaya davet ediyorum" dedi.