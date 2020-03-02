Dikili'de Ekoloji Mücadelesi Dikçep İle Güçlenecek

02.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:35

Yöneticiliğini EGEÇEP'ten Alime Mitap'ın yaptığı panelde Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa "Çevre Örgütlenmesi ve Çukuralan Altın Madeni", Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk ise "Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı" konularını işledi.

Panele ayrıca, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Burhaniye Çevre Platformu'ndan Süleyman Eryılmaz, Tabibler Odası'ndan Dr. Oya Otyıldız, EGEÇEP Bilim Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz ile Dikili'den eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Meclis Üyesi Hüsniye İlgün Yıldırım, Dikili Dikili Vakfı Başkanı Nuri Gündüz, Demokrasi Platformu ile Dikili Kadın Platformu üyeleri, sendika temsilcileri izleyici olarak katıldılar.

BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ

Dikili'de ki sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği toplantıda açılış konuşması yapan DİKÇEP'ten Gülay Demir; "Küresel ekolojik mücadelenin Dikili demokrasi güçleri olarak her zaman savunucularıydık. Yıllardan beri yan yanaydık, birlikteydik. Artık örgütlü bir şekilde Dikili Kültür ve Çevre Platformu olarak kendimizi deklare etmenin zamanının geldiğini düşündük. Birlikte bu mücadeleyi vereceğiz" dedi. DİKÇEP'in temel ilkelerini okuyan Demir; "DİKÇEP Çevreyi, tarihi, kültürel varlıkları, doğal yaşamı, suyu, toprağı, havayı savunan, talana ve yaşamın olağan akışını etkileyen her türlü duruma karşı olan bireylerden oluşturulmuş bir platformdur. Hiçbir kuruma bağlı değildir, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızdır. Dünya üzerinde yaşayan tüm hayvan ve bitkiler DİKÇEP'in doğal üyesidir. Dönem sözcüleri üç kişiden oluşur ve 3 kişiden oluşması 3 elemente (hava, su ve toprak) vurgu yapmak için tercih edilmiştir" dedi.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Panelin yöneticiliğini yapan EGEÇEP'ten Alime Mitap; "Bugün burada DİKÇEP'in kuruluşu için bulunuyoruz. Cumartesi günü EGEÇEP'in Genel Kurulu vardı. EGEÇEP büyük bir onurla DİKÇEP'i birleşen olarak kabul etti" dedi. Mitap DİKÇEP'in kuruluşuyla ilgili gelen mesajlar olduğunu ifade ederek sembolik olarak bir tanesini okudu. Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege'nin gönderdiği mesajda; "Güzel Dikili'nin mücadeleci insanlarını dayanışma ruhuyla selamlıyor, tebrik ediyorum. DİKÇEP'in yolu açık olsun" sözlerine yer verildi.

ÇUKURALAN YEŞİL ALAN İÇİNDE KOCAMAN BİR YARA

Ardından EGEÇEP'İN Bilim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa "Çevre Örgütlenmesi ve Çukuralan Altın Madeni" konusu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Dikili sınırlarında bulunan Çukuralan Altın Madeni'nin 3'üncü defa kapasite artırımına değinen Karababa; "Çukuralan Altın Madeni slaytta da gördüğünüz gibi yeşil alan içinde kocaman bir yara gibi duruyor. Burada ciddi boyutta bir doğa tahribatını görüyoruz. Bilirkişiler diyorlar ki, burada ki madenin vereceği zararlardan en çok Madra Barajı etkilenecek. Zaten kod farkı nedeniyle etkileneceği ortaya çıkıyor. Ayrıca madende oluşan kirliliğin kod farkı nedeniyle yüzey akışkanlığı söz konusu olduğu için, yağmur sularıyla sahile ulaşacağı görülüyor. Bunun yanı sıra yağan yağmurun topraktan yer altına süzüldüğünü biliyoruz. Bu kirleticiler yağan yağmurla yer altına taşınarak, yeraltı sularının da kirlenmesine neden olacak" dedi.

TARIM ALANLARINI AMAÇ DIŞI KULLANIMLAR YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk ise "Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı" konusunu işledi. Türk; "Son 15 yılda 26 milyon hektardan, 15 milyon hektara tarım topraklarında azalma var. Bu arazileri tarım dışı kullanım nedeniyle kaybettik. Bütün amaç dışı kullanım şekilleri verimli tarım topraklarının kaybına ve yok olarak azalmasına, ekolojik yıkıma neden olur. Çiftçilerin arazilerini satmalarına, toprak bütünlüğünün bozulmasına ve işleme zorluklarının oluşmasına neden olur" dedi.

Kaynak: Bültenler