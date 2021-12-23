Dijitalleşme ve eTwinning Projelerinde eGüvenlik Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Toplantıların tema çeşitliliğine ve alanında uzman öğretmenlerin toplantılara konuk olarak davet edilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamda eTwinning İçerik Geliştirme Eğitmeni ve de aynı zamanda eSafety Label Türkiye Moderatörü Burhan SEL ile 22. 12. 2021 tarihinde saat 20. 30'da Zoom üzerinden 'Dijitalleşme ve eTwinning Projelerinde eGüvenlik' konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıya ilimizden toplam 150 idareci ve öğretmen katılım sağlamıştır.

Toplantıda dijitalleşen dünyadan, eTwinning projelerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurlarından ve eTwinning Okulu'ndan ve de eSafety Label'dan bahsedilmiştir. Toplantı sonunda ise Burhan SEL tarafından, öğretmenlerimizin eğitimlere katılabilecekleri ve materyal edinebilecekleri 'etwinning online eba' platformuna değinilmiştir.

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