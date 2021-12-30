Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi

Kadın, erkek tüm ziyaretçilerin hayata dair her konuda birbirlerine yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği sosyal etkileşim ve topluluk platformu KizlarSoruyor tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen, "KizlarSoruyor Yılın En'leri" anketlerinde sonuçlar belli oldu. Toplam 410 bin 414 kişinin oy kullandığı anketlerin sonuçları paylaşıldı.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

İzleyenleri gerçek bir çift olduklarına inandıran, izleyenlerin birbirlerine en çok yakıştırdıkları dizi çifti Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz oldu. İkili dizileri final yapmış olmasına rağmen, hem geçen senenin favori çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i tahtından etti, hem de oyların yüzde 43'ünü alarak onları takip eden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u ( Ada Masalı ) geçti. 'Baht Oyunu' dizisinin başarılı oyuncuları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, toplam 363 bin 349 kişinin oy kullandığı ankette 131 bin 190 kadın ve 40 bin 729 erkeğin oyuyla, 171 bin 919 kişinin oyunu kazanarak birinci oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Ada Masalı dizisinden Ayça Ayşin Turan 2021'in En İyi Kadın Oyuncusu oldu.

Burcu Biricik, Pınar Deniz, Melis Sezen, Eda Ece, Merve Dizdar ve Miray Daner gibi iddialı isimleri geride bırakan Ayça; 11 bin 16 kişinin oy kullandığı ankette, 6 bin 400 kadın ve 2 bin 276 erkekten toplam 8 bin 676 oy aldı ve yüzde 79'luk oy oranıyla diğer adayları geride bıraktı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Alp Navruz 2021'in En İyi Erkek Oyuncusu seçildi.

Alp Navruz 'Ada Masalı' dizisinde canlandırdığı Poyraz karakteri ile 14 bin 180 kişinin oy kullandığı ankette, 6 bin 440'ı kadın ve 1520'si erkek toplam 7 bin 960 oy alarak, oyların yüzde 56'sına sahip olduğundan anketin birincisi oldu. En yakın takipçisi Hercai dizisinden Akın Akınözü yüzde 23 oy toplarken, onu yüzde 9 oyla Son Yaz dizisinden Alperen Duymaz takip etti.

EN İYİ TV DİZİSİ

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi, "2021'in En İyi TV Dizisi" oldu. Oyların yüzde 26'sını alarak, oyların yüzde 24'ünü toplayan Yasak Elma'yı geride bırakmayı başaran Yargı dizisi oldu. Gönül Dağı (TRT 1), Kardeşlerim (ATV) ve Teşkilat (TRT 1) yüzde 13 eşit oy oranıyla üçüncü olurken, onları Camdaki Kız (Kanal D) yüzde 11 oy oranı ile takip etti.

EN İYİ ONLİNE DİZİ

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi "2021'in En İyi Online Dizisi" seçildi.

Kizlar Soruyor 'Yılın Enleri' anketindeki bir diğer kategori olan En İyi Online Dizi kategorisinde ise, Saygı oyların yüzde 33'ünü alırken, onu yüzde 25'le Aşk 101, yüzde 13'le Bir Başkadır izledi. Onları yüzde 11 oy toplayan Fatma takip ederken, Leyla ile Mecnun'u yüzde 12, İlk ve Son ve 10 Bin Adım yüzde 3 oyda kaldı.

YILIN EN İYİ ŞARKISI

Edis'in Martılar şarkısı "Yılın En İyi Şarkısı" seçildi.

Edis Martılar şarkısı ile oyların yüzde 39'unu toplarken, Sefo'nun Bilmem mi şarkısı yüzde 37 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Onları yüzde 12'lik eşit oy oranları ile Tuğba Yurt'un Benim O ve Ece Mumay'ın Peri şarkıları takip etti.

YILIN EN İYİ YOUTUBE FENOMENİ

Haftalık videosunun bildirim sesi heyecanla beklenen, konsept videolarıyla kalitenin öz evladı imajı yaratan, like butonunu çökerterek kalplerin YouTuber'ı olan Barış Özcan, "2021'in En İyi YouTube Fenomeni" oldu.

Barış Özcan yüzde 33 oy ortalamasıyla anketin kazananı oldu! Barış Özcan'ı, Noluyo ya ¿ yüzde 21, Betül Çakmak yüzde 14, Barış G yüzde 11, Meryem Can yüzde 10, Merve Özkaynak yüzde 7 ve TeknoSeyir yüzde4 oyla takip etti.

YILIN EN İYİ INSTAGRAM FENOMENİ

Aykut Elmas "2021'in En İyi Instagram Fenomeni" oldu.

Oynadığı skeçlerle takipçi sayısını artıran Aykut Elmas oyların yüzde 30'unu alırken, onu takip eden Elvin Levinler yüzde 24, Berk Keklik ise yüzde 14 oy alabildi. Oy dağılımında bu üç ismi Ala Tokel, Rachel Araz Kiresepi, Damla Altun ve Burak Altındağ takip etti.

YILIN EN İYİ TİKTOK FENOMENİ

TikTok'un en iyisi Yeliz Korkmaz oldu.

Yeliz Korkmaz oyların yüzde 66'sını toplayarak kendisini takip eden Ceren Morova, Ümran Avcu, Mert Sarıc, Nursema Altuntaş, Melis Fis ve Hamza İbaç gibi meslektaşlarına büyük fark attı.

YILIN EN İYİ SPORCUSU

Mete Gazoz, "Yılın En I·yi Sporcusu" oldu.

Busenaz Sürmeneli (Boks), Eda Erdem (Voleybol), Ayşe Begüm Onbaşı (Jimnastik), Burak Yılmaz (Futbol) ve Şahika Ercüment (Serbest Dalış) ile yarıştığı ankette oyların %48'ini toplayan Mete Gazoz, anketin de kazananı oldu.