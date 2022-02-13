'Dijital Okuryazar Türkiye' 65 yaş üstü ilk mezunlarını verdi

Yeditepe Üniversitesi'nin 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için başlattığı dijital okuryazarlık eğitimi ilk mezunlarını verdi. Online bankacılık, alışveriş ve birçok platform hakkında verilen 'Dijital Okuryazar Türkiye' eğitiminde bugün, 65 yaş üstü öğrenciler, hem son derslerine girdi hem de sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Dijital Okuryazar Türkiye Projesi pilot çalışması kapsamında katılımcılar, 10 hafta boyunca, her cumartesi günü üniversite kampüsünde ve pandemi koşulları nedeniyle bazen de online olarak eğitim aldı. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Altan Kar öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimi, bölümün lisans ile yüksek lisans öğrencileri verdi. Gerçekleştirilen eğitimle katılımcıların görüntülü konuşma, konum gönderme, online bankacılık, online alışveriş, sosyal platformların kullanımı, e-devlet, e-nabız gibi en çok ihtiyaç duyulan sitelerin kullanımı konusunda becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Bugün düzenlenen sertifika töreni, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Kamaşak ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Altan Kar'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Öğrenciler, son derslerini yapıp sertifikalarını Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'ın elinden aldı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Dijital okuryazar olabilmek için öncelikle okuryazar olunması gerektiğine değinen Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, geçmişten bugüne okuryazar oranının oldukça arttığını söyledi. Buna asıl vesile olanın Gazi Mustafa Kemal olduğuna değinen Bedrettin Dalan, "Ayrıca eğitimimize katılanların büyük çoğunluğu kadın. Yine kadınlarımıza bu özgürlüğü veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu minnetle anıyor ve ona teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Üniversite olarak her zaman sosyal yardım projelerine katkıda bulunduklarını belirten Bedrettin Dalan, "Bu proje, 65 yaş üstüne hitap ediyor. Bu yüzden beni ayrı duygulandırdı. Çünkü öğrenmenin yaşı asla yoktur. Bizim üniversitemize gelip mezun ettiğimiz birçok yaşı büyük öğrencimiz var. Bu yüzden de ayrı gurur duyuyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ALDIĞI EĞİTİMLE YARENLİK YAPTI"

Eğitimle ilgili bilgiler veren üniversitede Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Altan Kar şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi pandemi, çok ciddi yasaklar getirdi. ve özellikle de altmış beş yaş üstü yaşlıların evden çıkamamaları gibi yasaklar geldi. Bu nedenle dijitale de çok hakim olmayan, dijital platformları kullanma becerileri eksik olan veya hiç olmayan çok fazla yaşlımız vardı. Biz de bu mağduriyeti, Yeditepe Üniversitesi olarak gördük ve böyle bir proje geliştirdik. Projeyi geliştirmek ve iş birliği yapmak üzere zaten altmış beş yaş üstüyle çalışan Yarenlik Yolu ve bu projeye benzer bir proje yürütmeye başlamış olan MMA Türkiye ile iş birliği yaptık. Ayrıca bu projede, E-Ticaret Bölümünün lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri öncelikle altmış beş yaş üstüne 'nasıl dijital okur yazar eğitimi verilir' konusunda eğitim aldılar. Sonra da her biri yaşlı bir yarene eş olarak eğitim verdi."

"ARTIK KAMPANYALARI TAKİP EDEBİLİYORUM"

Kursa katılım sağlayan 67 yaşındaki Zerrin Tunçel öncelikle sertifikasını aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tunçel, "Kuşaklararası yarenlik gurubu içindeydim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Dijital ile ilgili çok bilgim yoktu. Ama burada bize sabırla ve yürekten verdikleri eğitimle birçok şey öğrendik. Burada çok güzel ve kıymetli insanlar tanıdım. Burada sadece iyi bir eğitim değil, insanlık da gördüm. Artık sosyal medyayı kullanabiliyorum. Mesajlaşabiliyorum. Sanal alışveriş yapıp kampanyaları takip edebiliyorum. Torunlarım da anneannem öğrenci oldu diye çok seviniyor. İyi ki buradayım" şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA İLE HER GÜN MİSAFİRİM VAR"

Eğitimde yer alan 82 yaşındaki Sara Sarda ise duygularını, "Çok mutluyum. Eskiden radyo vardı. Onu açtıklarında, 'içinde ne biçim bir palyaço var' der gülerdik. Sonra tabii bilgisayar ortaya çıktı. Ben de aslında çok önceden bunu öğrenmeye karar vermiştim. Bu kurs da buna vesile oldu. Artık sosyal medya üzerinden aramalar yapabiliyorum. Sanatla ilgili şeyleri, dijital üzerinden yapabiliyorum. Ben normalde hiç dışarı çıkmayan biriyim. Ancak görüntülü konuşma sayesinde artık her gün evimde bir misafirim var. Asla yalnız kalmıyorum. Çok mutluyum" şeklinde ifade etti.

Dijital Okuryazar Türkiye Projesi'nin ise yeni katılımcıları ile yola devam edeceği belirtildi. Artan eğitim kadrosuyla da Türkiye genelinde belediyelerle yapılacak iş birlikleri ile de daha fazla kişi ve yaygın bir yaş gurubuna ulaşacağı ifade edildi.