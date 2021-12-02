Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik

TÜRKİYE Büyük Millet Mecllisi ( Tbmm ) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun esas gündeminin sosyal ağların düzenlenmesi olduğunu belirterek, "Meclisimizin bütçeden sonraki en önemli gündemlerinden biri bu olacak. Geçen haftalarda bir vekilimizin hesabıyla ilgili sorun çıktı. Vekilin hesabını dahi herkesin seferber olmasına rağmen 48 saate yakın sürede geri alabildik" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Google ve Youtube Türkiye temsilcilerinin dinleneceği komisyonda konuşan Hüseyin Yayman, kişisel verilerin korunmasının dijital ağlar meselesinde en önemli gündemlerden biri olduğunu söyledi. Yayman, "Biz kişisel verilerimizin korunmasını istiyoruz. ve insanların bir metaya dönüşmesine kesinlikle karşıyız. Kişisel verilerin korunması ve dijital dünyanın yönetsel bir çerçeveye alınmasını ele almak lazım. İkinci konu ise temsilciliklerin açılması. Geçen haftalarda bir vekilimizin hesabıyla ilgili sorun çıktı. Vekilin hesabını dahi herkesin seferber olmasına rağmen 48 saate yakın sürede geri alabildik. Normal vatandaşımızı göz önüne aldığımızda bu vatandaşımızın ne kadar mağdur olduğunu, olacağını düşünün" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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