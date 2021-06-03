Diego Costa kimdir? İsmi Beşiktaş'la anılan Diego Costa kaç yaşında, nerelidir?

Son dönemde adı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak temsilcimizi Beşiktaş ile anılan Diego Costa, 2017-2018 yılında 66 milyon Euro'ya eski takımı Atletico Madrid'e geri dönmüştü. Peki dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Diego Costa'nın kariyeri...

Menajerinin yaptığı açıklamanın ardından Beşiktaş taraftarının heyecanlandıran dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa,Atletico Madrid'de 2020-2021 sezonunda forma giydiği 7 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadrosuyla ipi göğüsleyen Beşiktaş transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanıyor. Medya'da Salih Uçan, Kenan Kahraman ve Laxalt gibi bir çok yıldızla ismi anılan karakartal hakkında taraftarı heyecanlandıracak transfer gelişmeleri yaşanıyor. "Come to Beşiktaş" sloganı zamanı taraftarın çok istediği isimler arasında yer alan Diego Costa transferi bu sefer gerçekleşmeye çok yakın peki dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa kimdir? Diego Costa hangi takımlarda forma giymiştir.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR!

Diego Costa'nın temsilcisi Pedro Santos, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor." dedi.

DIEGO COSTA KİMDİR?

Diego da Silva Costa, 7 Ekim 1988 yılında doğan forvet mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur.

Costa São Paulo'da, 16 yaşına kadar sokak futbolu oynadı. 2004 yılında Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı.2006 yılının Şubat ayında Portekiz'in güçlü takımlarından Braga'ya transfer oldu. Ancak Braga'ya geldiği ilk sezonda Portekiz İkinci Ligi ekiplerinden Penafiel'e kiralık olarak gönderildi. Aralık ayında, Atlético Madrid oyuncunun haklarının % 50'sini 1.5 milyon € karşılığında aldı. O sezon Braga takımında kaldı. UEFA Kupası'nda kulübü için attığı ilk gol, Parma takımını 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmadır. (toplamda 2-0). Müteakip iki yıl boyunca sırasıyla Celta ve Albacete takımlarına kiralık olarak verilen oyuncu, 8 Temmuz 2009 tarihinde Valladolid takımına satılmıştır. Bu kulüpte oynadığı 34 karşılaşmada 8 gol atmıştır.

2010 yılında Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak tekrar Atlético Madrid takımına döndü. 26 Eylül tarihinde oynanan Real Zaragoza karşılaşmasında bir gol kaydetti.

2011 yılının Temmuz ayı sonlarında, Atlético takımının bir hazırlık maçı sırasında, Costa sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden olacak ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. 23 Ocak 2012 tarihinde, Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak verildi. Costa iki golü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere çıktığı ilk üç maçta dört gol atmıştır.

2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Atlético Madrid'in Radamel Falcao'nun gidişiyle en önemli silahı olan Costa, takımı ile 51 maça çıkıp, 36 gol atmış ve 7 asist yapmıştır. Sezon sonu takımı Lig Şampiyonu olurken, Costa ise attığı 27 lig golü ile La Liga'da Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile o sezon en çok gol atan 3 La Liga futbolcusundan biri olmuştur. Takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de çıkmış ancak finalde elenmiştir.

2014-15 transfer dönemi öncesinde ise kendisini FC Barcelona'ya transfer etmek istese de 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea'ye transfer olmuştur. O sezon takım arkadaşları Filipe Luís ve Thibaut Courtois'de Chelsea'ye gelmiştir. Diego Costa ilk Chelsea golünü ise; 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştır.

İlk sezonunda takımı ile 37 maça çıkıp 21 gol attı.Bu başarısı ile takımına Premier Lig Kupası'nı ve İngiltere Lig Kupası'nı kazandıran lider oyunculardan biri oldu.

2017-2018 sezonunda ise 66 Milyon Euro karşılığında eski takımı Atletico Madrid'e transfer oldu.

Diego Costa'nın Milli Takım Kariyeri

Diego Costa, 2013 yılında Brezilya Milli Takımı'na seçildi. 21 Yaş Altı kadrosunda 2 kez forma giydi. 2014 yılında ise gösterdiği performans sayesinde İspanya'nın dikkatini çekti. Vicente Del Bosque tarafından milli takıma ilk kez davet edilen Costa, İtalya karşısında İspanya Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Diego Costa'nın Başarıları

Atletico Madrid

La Liga: 2013–14

UEFA Süper Kupası: 2010, 2012

İspanya Kral Kupası: 2012–13

UEFA Şampiyonlar Ligi: İkincilik 2013-14

İspanya Süper Kupası: 2014

Chelsea

Premier Lig: 2014-2015

İngiltere Lig Kupası: 2014-15

Bireysel Başarılar

İspanya Kral Kupası: Gol Kralı 2012–13

GEÇMİŞİ

2021 Atlético Madrid Ispanya Atlético

2018 Chelsea ---> Atlético Madrid 60.00 mil. €

2014 Atlético Madrid --->Chelsea 38.00 mil. €

2012 Rayo Vallecano ---> Atlético Madrid Kiralıktan geri döndü

2012 Atlético Madrid ---> Rayo VallecanoKiralık

2010 Real Valladolid ---> Atlético Madrid1.00 mil. €

2009 Atlético Madrid ---> Real Valladolid 1.40 mil. €

2009 Albacete Balompié ---> Atlético Madrid Kiralıktan geri döndü

2008 Atlético Madrid ---> Albacete Balompié Kiralık

2008 Celta Vigo ---> Atlético Madrid Kiralıktan geri döndü

2007 Atlético Madrid ---> Celta Vigo Kiralık

2007 SC Braga ---> Atlético Madrid Kiralıktan geri döndü

2007 Atlético Madrid ---> SC Braga Kiralık

2007 SC Braga ---> Atlético Madrid 1.50 mil. €

2006 FC Penafiel ---> SC Braga Kiralıktan geri döndü

2006 SC Braga ---> Penafiel - Kiralık

2006 Barcelona Esporte Clube (RJ) Barcelona---> EC SC Braga