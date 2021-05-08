Didim'de semt pazarları kuruldu, HES kodsuz giriş yaptırılmadı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tam kapanma döneminde vatandaşların mağduriyetini gidermek için semt pazarları açıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tam kapanma döneminde vatandaşların mağduriyetini gidermek için semt pazarları açıldı. Didim ilçesinde vatandaşlar ilçede kurulan semt pazarlarına giderek alışveriş yaptı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan mevcut tedbirler kapsamında semt pazarlarının yeniden kurulmasına izin verilmesinin ardından Didimli vatandaşlarda pazarlarından alış veriş yaptı. Ülke genelinde semt pazarlarının bugün ve 15 Mayıs'ta açılması kararı ile birlikte Didim'de Efeler ve Cumartesi pazarı olarak bilinen semt pazarları ile Akbük, Akyeniköy ve Akköy mahallelerindeki semt pazarları kuruldu. Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç ve Didim Belediyesi Zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu semt pazarlarını gezerek denetimleri inceledi.

Pazar yerine gelen tüm vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılırken maske ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunuldu. Semt pazarlarında fiyatlarda artış olduğu görülürken, vatandaşlar pazarlara yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı