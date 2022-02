Didim'de otomasyon destekli akaryakıt sistemi hayata geçirildi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan otomasyon destekli akaryakıt sistemi ile ilçede yeni bir dönem başlamış oldu. Kamu kaynaklarında tasarruf sağlanmasına yol açan otomasyon destekli akaryakıt sistemi, belediye ekiplerinin sahada daha aktif çalışmasının da önünü açarken, akaryakıt sarfiyatının kontrolü sağlanacak.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2022 yılı ile birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilmesine öncülük ettiği sistem ile kamu kaynaklarının israfının önüne geçti.

Didim Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Kademe Amirliği bünyesinde bulunan istasyonda hayata geçirilen 'otomasyon destekli akaryakıt sistemi' ile Didim Belediyesi araçlarına sağlanan akaryakıtta tasarruf sağlandı. Amirliğin garajına yerleştirilen motorin ve benzin tankerleri ile akaryakıtın indirimli alınması sağlanırken yine amirliğe kazandırılan mobil akaryakıt tankerleri ile sahada çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi araçlarının iş sürekliliği arttırıldı.

Sistem hakkında bilgi veren Didim Belediyesi Araç Bakın Onarım Kademe Amiri Gürkan Ertekin, "1 Ocak 2022 itibariyle Didim Belediyesi'nde otomasyon destekli akaryakıt sistemine geçmiş bulunmaktayız. Didim Belediyesi olarak envanterimizde bulunan tüm araçlarımızın depolarına çip takmak suretiyle akaryakıt transfer işlemine başladık. Tüm araçlarımızın depolarındaki çipler verilen yakıt miktarını ve aracın plakasını okuyarak anlık bir şekilde otomasyon sistemine göndermekte; kaç litre akaryakıt verildiği, akaryakıtın veriliş saati, miktarı araç plakasıyla birlikte anlık olarak sistemimizde görülebiliyor. Her günün sonunda günlük raporu da sistemimizden çekiyoruz. Hangi araçlarımızın gün içinde ne kadar akaryakıt aldığını, ne kadar aralıklarla aldığını ve haftalık bazda, aylık bazda ne kadar harcadığını, ne kadar sarfiyat olduğunu an ve an kontrol edebiliyoruz" dedi.

Bir adet motorin ve bir adet benzin tankerinin yanı sıra mobil tanker ile hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü aktaran Ertekin, "Hali hazırda 39 bin litre kapasiteli bir adet motorin ana tankımız bulunmakta, 10 bin litre kapasiteli bir adet benzin tankımız bulunmakta ve yine sahadaki paletli iş makinelerimize akaryakıt transferi yapmak için bir adet 2 bin 500 litre kapasiteli mobil motorin tankerimiz bulunmakta. Bu mobil tankerimizi traktörümüzün arkasına takmak suretiyle taşıyor ve sahada görev yapan paletli iş makinelerimize şantiyemizden motorin ikmalini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.