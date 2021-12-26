Didim'de geleneksel sokak hayvanları etkinliği için denize girildi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde geleneksel hale gelen, sokak hayvanları yararına Aralık ayında denize girme etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Tasarladıkları hayvan kostümleri ile Altınkum Plajı'nda denize giren hayvanseverler, sokak hayvanları için bağış topladı.

Aralarında İskoç, İrlandalı ve İngilizlerin de bulunduğu topluluk, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar için düzenlenen bağış kampanyasına katkı amacıyla denize girdi. 7 yıldır devam eden Aralık ayında denize girme etkinliğinde 30 kişilik grup, Altınkum Plajı'nda buluştu. Grubun yaklaşık 15 dakika denizde kaldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Gruptaki İngilizlerin, "Noel hediyelerinin verildiği ilk gün" anlamına gelen "Boxing Day" kapsamında katıldığı etkinlikte bazı grup üyeleri ilgi çekici kostümlerle denize girdi.

Çevredekilerin de alkışlarla destek olduğu etkinlikle ilgili bilgi veren Didim Hayvanları Koruma Derneği üyesi Şengül Güz, 7 yıldır etkinliğin yapıldığını ve etkinlik neticesinde toplanan bağışların sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve mamaları için harcandığını belirtti.

Etkinlikte yer alan Linda Uyan ise 30'a yakın kişinin denize girdiğini ifade ederek, etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve sokak hayvanları için yapıldığını ifade etti. Etkinlikte toplanan bağışların sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi. - AYDIN