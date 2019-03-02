Didim'de Cumhur İttifakı Seçim Ofisi Açıldı

Cumhur İttifakının Didim'deki seçim ofisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ve ile başkan ve yöneticileri katıldı.

Cumhur ittifakının Didim'de ilçe seçim ofisi düzenlenen törenle açıldı. Seçim Ofisi önündeki sokakta yapılan açılışa AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti eski milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti İl başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur ittifakının ortağı AK Parti Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı, AK Parti ilçe başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya ile beledi meclis üyesi adayları, ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından seçim ofisinin açılışında ilk olarak AK Parti ilçe başkanı Maşallah Subaşı konuştu. Subaşı kalabalığa seslenerek "Didim'in bugün maşallahı var; 31 Martta inşallah hem Didim'i hem de aydın'ı kazanacağız ve reisimizi armağan edeceğiz."dedi.

MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya ise konuşmasında Cumhur ittifakına sahip çıkacakları mesajını vererek, Mümin Kamacı ve Mustafa Savaş'ın arkasında olduklarını dile getirdi.

Cumhur ittifakının ortağı AK Parti Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı ise konuşmasında 5 yıl göreve ara verdiklerini belirterek, seçilmesi durumunda belediyenin herkesin belediyesi olacağını dile getirdi.

Nerede kalmıştık diyerek sözlerine devam eden Kamacı seçilmesi durumunda kendisinin ve Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş'ın projelerini anlattı.

MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu Cumhur ittifakının tüm ülke genelinde başarıyla sürdüğünü ifade ederek, Aydın genelindeki bu coşkununda kendilerini memnun ettiğini söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz ise Aydın ve Didim'e devlet elinin değmesi gerektiğini belirterek, devlet olarak 31 Marttan sonra her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş ise konuşmasında Didim'deki coşkunun kendisini memnun ettiğini belirterek "Sayın Mümin Kamacı projelerini anlattı; bizde tam destek dedik yetmezse devlet sözünü de aldık. Aydın'ın 10, Didim'in kaybedilmiş 5 yıla var ve bu yılları telafi etmemiz lazım. Bunu da birlikte başaracağız. Sizlerden de destek bekliyoruz. Bu coşkuyu 31 Martta da göreceğiz."dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA