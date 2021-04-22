Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı Aydının Didim ilçesinde Turizm haftası etkinlikleri kapsamında ilçede yapılan Alternatif turizm etkinlikleri basına tanıtıldı.

Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı

AYDIN - Aydının Didim ilçesinde Turizm haftası etkinlikleri kapsamında ilçede yapılan Alternatif turizm etkinlikleri basına tanıtıldı. At, Jepp ve Quart safari ile su üstü sporlarıyla ilgili gösteriler yapıldı.

Didim'de bir tatil sitesi plajında gerçekleşen etkinliğe Aydın Vali yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M.Umut Tuncer, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Kent konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile bazı vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında Didim'de uzun yıllardı alternatif turizm etkinliği yapan Haydar Çaylak'a ait jeeplerle plajda tur atıldı; su sporları gösterisi yapıldı. Son olarak atlı safari turu gerçekleştirildi. Etkinliklere protokol üyeleri de katılım sağladı.

Etkinlikle ilgili olarak Aydın İl kültür ve turizm müdürü M.Umut Tuncer yaptığı değerlendirmede "Malum turizm haftasındayız turizm haftası'nın son günlerinde kutlama etkinliği planladık. Didim'de turizm sezonunu açtık pandemi baskısı altındayız fakat geçen sene Aydın ilimiz Türkiye'de en başarılı illerden biri olarak pandemi turizminin tamamlamayı başardı. Bu sene hem o deneyime hem bu deneyimin getirdiği birikimle daha kalifiye daha nitelikli uygulamalarla turizm sezon çalışanların aşılanması gibi daha hazır olduğumuzu hissediyoruz. Aynı zamanda Quart, ATV, At Safari ve tüm su sporları ve doğa yürüyüşü gibi tüm modifikasyonlarla Didim turizmini alternatif çeşitli yöntemlerle arz etmeyi amaçladık. Bu doğrultuda bu sezon hazırlıklar çok umut verici; aldığımız sağdan ilk veriler de açıkçası bize bu sezon noktasında motive ediyor. İngiltere ve Almanya makamlarında hem İngiltere'nin hem Almanya'nın Türkiye'ye turizm akış noktasında olumlu bir görüşü oldu; turist akışı başlıyor. Özellikle Didim ilçemizde bildiğiniz gibi hem İngilizce hem Alman turistlerin bir yoğunluğu var. Bu açıdan da sevindirici bir gelişme oldu bu senenin geçen seneye kıyasla çok daha iyi; çok daha verimli geçeceğini düşünüyoruz."dedi.

Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı
Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı
Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı
Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı
Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı
Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Didim'de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:18:29. #1.14#

title