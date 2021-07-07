Didim Belediyesi'nin lavanta bahçesi doğal stüdyoya dönüştü

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce kişi lavanta bahçesini gezerek, oluşturulan doğal ortamlarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce kişi lavanta bahçesini gezerek, oluşturulan doğal ortamlarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Didim'de, belediyeye ait tıbbi aromatik ve süs bitkileri fidanlığında yetiştirilen lavantalar, bu yıl ilki düzenlenen Lavanta Festivali'nde görücüye çıktı. Festival olarak planlanan ve 3 gün sürmesi beklenen etkinliğin bazı organizasyonları Aydın Valiliğince alınan yasaktan dolayı iptal edildi.

Etkinlik için belediye önünde vatandaşlara ücretsiz araçlar kaldırılırken, yüzlerce kişi ise kendi araçlarıyla fidanlığa geldi. Fidanlık içerisinde belediye tarafından lavantalardan elde edilen yağlar ve diğer tıbbi aromatik yağlar için tanıtım standı açıldı.

Lavanta bahçesine giden yol, lavanta bitkisinin rengi olan mor ve beyaz renklerle süslenirken, bahçe içerisine ise ziyaretçilerin fotoğraf çekilmeleri için bahçenin değişik noktalarına salıncak, kalp şeklinde görseller ve banklar konuldu. Etkinliğe aileleriyle katılan vatandaşlar, görüntüsüyle beğeni toplayan bahçeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yurtdışı ihracatımız olacak"

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay "2015 yılında başladık, 54 dönüm arazi üzerindeki organizasyonlarımızı ve düzenlemelerimize 10 çeşit tıbbi aromatik ve endemik bitkiyi bizzat tohumdan yetiştiriyoruz ve yağını sıkıyoruz. Sıkım hanemizi de devreye soktuk. Kombine bir tesis olarak görebilirsiniz burayı ve gerçekten keyifli bir uğraş. Önümüzdeki yıldan itibaren bu yıl çalışmaya başlıyoruz. Pandemi olmasaydı, epey yol almış olacaktık. Yurt dışına ihracat yapmamız söz konusu talep var. Yurt içinde bir çok büyük firmanın bizden talepleri var. Tabii belirli bir oradan ve sayıda yetiştirdiğimiz için önemli olan fazla ürün değil kaliteli ürün elde etmek. Ayrıca çalışan arkadaşlarımıza bunu öğretip meslek haline getirip, onların meslek edinmesini istiyoruz. Bu bizim için daha önemli" dedi. Başkan Atabay agro turizm noktasında lavanta bahçesinin öneminin ilerleyen yıllarda daha da anlaşılacağını da sözlerine ekledi.

"Ziyaretçiler memnun kaldı"

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalden memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar ise "Etkinlik çok güzel, ortam güzel daha ne olsun. Her şey iyi ama daha büyük bir organizasyon olabilirdi ama pandemiden dolayı olamadı. Buna da şükür, ilk kez geldim, bu kez önce geldim bol bol fotoğraf çektik. Daha güzel ve doğal ortamda gördük. Aslında böyle olması lazımdı ve öle olmuş" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlara yiyecek ve su ikramının yanı sıra lavanta da hediye edildi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP İl Sekreteri Okan Kılıç, İl Başkan yardımcıları Dilaver Demir ve Serkan Doğan ve bazı oda başkanları, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı