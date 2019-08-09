Didem Soydan'dan İmamoğlu'na tepki: Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi

09.08.2019 22:10

Manken Didem Soydan,İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin (İSBAK) başına tepki çeken Bahaddin Yetkin'i getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. Soydan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İSBAK Genel Müdürü üzdü. Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi." dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın belediye başkanlığı döneminde Şanlıurfa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan M. Bahaddin Yetkin'in İmamoğlu tarafından İSBAK'ın başına getirilmesi tepki çekmişti. Yetkin'in 2011 Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekilliği için aday adayı olduğu hatırlatılırken; aynı zamanda muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener hakkında da hakaret içeren videolar paylaştığı, bunları beğendiği ifade edilmişti.

M. Bahaddin Yetkin

"SİYASİ UNSURLARI TANIMADIK"

Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı." şeklinde konuşmuştu.