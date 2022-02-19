Didem Soydan'dan Twitter ile İlgili Şaşırtan Karar

Dayı Şov, manken Didem Soydan ve komedyen Kaan Sekban ile ergen libidosu gibi yüksek bir bölümle yine cuma gecesine neşe kattı. Nişantaşı'ndaki dükkanında esnafla sohbet ettiğini söyleyen Soydan, "Hortum tutuyoruz, çay içiyoruz" dedi. Erkek modasını yorumlayan Soydan Dayı'ya övgüler düzerken, Kaan Sekban'a 6 puan verdi. New York'ta büyük bir etkinlikte sunuculuk yapacağını söyleyen Sekban, "Altından kalkamazsam stand-up'a malzeme çıkar" dedi. SMA'lı çocuklar için birçok insanla birlikte ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen ünlü komedyen, sonunda güzel adımların atıldığını belirtti. Program, Dayı'nın Sekban'dan ilham aldığını söylediği kukla Kuki performansıyla, kahkahalar eşliğinde son buldu. Manken ve fotomodel Didem Soydan ile komedyen Kaan Sekban, Dayı Şov'un bu haftaki konuklarıydı. Podyumda çıkan hırçın bir rüzgar gibi esen, Twitter'da yeni başlamış bir polemiğin tutkusu gibi alevlenen program Dayı'nın konuklarına yönelik yaptığı bilgi yarışmasıyla hızlı başladı. Didem Soydan, Dayı'dan torpilliydi.

Mankenler okumuyor imajını kırmak için başladım

Soydan, Dayı'nın "Okumak güzel de her yerde söylemediğin zaman okuduğunu mu anlamıyorsun" sorusu üzerine, "Takipçiler yayın istiyor, ne yapayım" dedi ve mankenler okumuyor imajını kırmak için bu yayınlara başladığını anlattı. Okuduklarının altını çizip geçirdiği bir defteri olduğunu söyleyen Soydan, "Ben 60 haneli bir öğretmenler sitesinde büyüdüm. Bunu bize yaptırıyorlardı. O da alışkanlık olarak kaldı" diyerek, var olan kütüphanesinin de hepsini bağışladığını paylaştı.

Twitter'a artık hiç bakmıyorum

Bir dönem Twitter'da çok aktif olan Soydan, "Hesabımı sildim bakmamak için. Medya takipten geliyor zaten. Hiç eksildiğimi hissetmiyorum" diyerek Twitter konusundaki yorumlarını paylaştı.

Dükkanda hortum tutuyoruz, çay içiyoruz

Dayı'nın "İkimiz de esnafmışız" sözleri üzerine Nişantaşı'nda yer alan dükkanına Dayı'yı davet etti. Esnafla sohbet ettiğini, çay içtiğini ve dükkanın önünü suladığını anlattı, "Giriş olduğu için mecbur suluyoruz. Bir hortum tutuyoruz, çay içiyoruz. Bitti" dedi.

Nefret ettiğin insanların çok zengin olduğunu görmek sinir bozucu

Eskiden bankacı olan ünlü komedyen Kaan Sekban, Dayı'nın "Banka çalışanları istediği herkesin hesabında kaç para var görebiliyor mu" sorusuna, "Evet, bankacılığın en eğlenceli yanı bu. Ama bir süre eğlenceli, bir süre sonra sinir bozucu. Nefret etiğin insanların çok zengin olduğunu görebilirsin" yanıtını verdi.

'İş hayatını çok ileri taşıyacak' dediler. Aday gösterdiler

Sekban, Dayı'nın "İş hayatını gömdüğün bir kitap yazmışsın, yılın iş kitabı seçilmiş. Okumamışlar mı" sorusu üzerine "Ben de jüriyi arayıp onu sordum. 'Hayır, okuduk. İçinde çok güzel ironiler var dediler. Ben öyle bir şey koymadığımı söyledim. Israr ettiler. 'İş hayatını çok ileri taşıyacak' dediler. Aday gösterdiler" diyerek izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Şovları üniversite öğrencileri ücretsiz izleyebilecek

Üniversite öğrencilerine kitabı okumalarını tavsiye eden Sekban, "Onları neler beklediğini yalın ve çıplak şekilde görecekler" dedi. Ayrıca bu dönem aldıkları kararla, üniversite öğrencilerinin şovlarını belli bir kontenjan dahilinde hiçbir ücret ödemeden seyredebileceklerini söyledi.

SMA'lı çocuklar için birçok insan elini taşın altına koydu

SMA'lı çocuklara verdiği destekle ilgili, "Ben ve birçok insan bu konuda taşın altına elini koydu. Sonunda güzel adımlar atıldı. Artık test zorunlu ve ücretsiz hale gelecek. Bakanlığımız da açıkladı. Ülkemizde verilen ilaçlardaki test zorunluluğu da kaldırıldı. İnşallah diğer ilaç da karşılanırsa her şey çok güzel olacak" dedi.

Pantolonların paçası genişlesin lütfen

"Gel Bakalım Yanıma" bölümünde Dayı'nın masasına giden Didem Soydan, erkek modasını yorumladı. Erkeklerin bileklerini görmekten nefret ettiğini söyleyen Soydan, "Biraz pantolonların paçası genişlesin lütfen" dedi. Bol eşofmanları sevdiğini söyledi. Dayı'nın tarzını da beğendiğini söyleyen Soydan, "ünlü şovmenin" zincirini düzeltince, Dayı heyecanla bir anda bayıldı.

Dayı ile kukla Kuki bir arada!

Şovunda Sekban'dan ilham aldığını söyleyen Dayı, "Talk show'unda çok yenilikçi bir fikrin var. Kimsenin aklına gelmez! Kukla kullanıyorsun. Biz de senden ilham aldık" dedi ve kukla Kuki'yi sundu. Kapanışı Kuki ile yapan Dayı, konuklarını ve stüdyodaki izleyicileri kahkahaya boğdu.